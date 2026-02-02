¿Berrinche de CR7? Cristiano Ronaldo se niega a jugar con Al Nassr
Cristiano Ronaldo está dispuesto a ausentarse para el partido del Al Nassr ante Al Riad, correspondiente a la Liga Saudí, debido a una inconformidad que presenta con respecto al modo en que el PIF (Fondo de Inversión Pública) se encuentra gestionando al equipo.
De acuerdo ‘A Bola’ el portugués no está contento y se queja por la falta de inversión y es que en comparativa con el trato que gestiona el mismo fondo con otros rivales es diferente, es allí que el disgusto ha crecido.
Cabe mencionar, que en esta ventana de transferencias el equipo amarillo no ha complacido en refuerzos a Jorge Jesús quien apenas le han sumado a Haydee Abdulkareem, un centro campita de 21 años, procedente del futbol iraquie.
Por otra parte, la cuota goleadora de CR7 tendrá que esperar para ser aumentada si esto se confirma en el siguiente duelo. Cristiano Ronaldo llegó recientemente a los 961 goles con su última anotación en la victoria del Al Nassr sobre Al-Kholood Club.
El astro lusitano también llegó a 17 tantos en la presente temporada, empatado en el segundo lugar con el nacionalizado mexicano Julián Quiñones y con un Toney que lidera la lista de goleadores en el futbol de Arabia Saudita.
Al Nassr fue sancionado por FIFA
Cabe mencionar, que a finales del 2025 el Al Nassr fue sancionado aunque luego le levantaron la prohibición de firmar contracciones. La FIFA había impuesto una sanción al club saudí Al Nassr debido a un adeudo financiero pendiente con otras instituciones, situación que generó incertidumbre en el entorno.
La sanción fue resaltada por varios días y prohibió al Al Nassr registrar nuevos jugadores, en un momento importante de la presente ventana de transferencias, lo que bloqueaba cualquier intento de fichaje mediático durante el mercado de invierno.
¿Involucrado en antecedentes financieros?
La más reciente sanción no fue la primera resultada, y es que en 2018 también se presentó con la llegada del nigeriano Ahmed Musa procedente del Leicester City, dicha transferencia provocó una disputa legal que generó ruido pero fue aclarada sin consecuencias mayores, esto antes de ser tomado el club por el fondo actual.
Te puede interesar