Futbol Nacional

Liga MX: ¿Qué juegos se disputarán en la Jornada 5 del Clausura 2026?

El plato fuerte de la jornada es América vs Rayados | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 18:57 - 01 febrero 2026
La quinta jornada del torneo tendrá tres partidos que ya han sido Finales en el pasado, o bien, duelos importantes en Liguillas.

El último torneo de Liga MX previo a la Copa del Mundo está a punto de llegar a su quinta fecha, teniendo partidos interesantes por el pasado que tienen incluso en Liguillas del futbol mexicano.

Chivas llega con la consigna de ganar para seguir en la parte más alta de la tabla, ya que es el único equipo que ha logrado sumar todos sus puntos el este principio de torneo. Cabe resaltar que no habrá partidos en domingo, todo será en viernes y sábado.

¿Cuáles son los partidos de la quinta fecha?

Tigres abrirá la actividad en viernes ante un más que dolido Santos Laguna que marcha en la penúltima posición de la tabla; ese mismo día y a la misma hora, Necaxa será el rival de Atlético San Luis en el Estadio Victoria en Aguascalientes.

Los dos partidos restantes de la primera parte de la jornada en viernes serán los Xolos de Tijuana en contra de Puebla en el Estadio Caliente, mientras que Mazatlán en El Encanto recibirá al líder Guadalajara que tratará de afianzarse en la parte alta de la tabla con cinco victorias consecutivas.

Richard Ledezma festejando un gol con Chivas en la Jornada 4 | Imago7

En cuanto a los partidos del viernes, Guadalajara podría, en caso de perder, dejar el liderato en manos de Cruz Azul o Atlas, sus dos más cercanos perseguidores; sin embargo, en caso de ganar, se aseguraría el liderato por una jornada más con rumbo al Clásico Nacional.

Resto de la jornada

El sábado 7 de febrero vendrá el resto de la carga de partidos con los cinco restantes, comenzando con Querétaro y su segunda semana recibiendo a un equipo de Grupo Pachuca para enfrentarse a León, después vendrá el campeón Toluca para medirse a Cruz Azul en el Nemesio Diez, el tercer duelo del día será Atlas recibiendo en el Estadio Jalisco a Pumas.

El duelo de Gallos será en el primer horario a las 5 PM, los siguientes dos en el segundo a las 7 PM al igual que Pachuca vs los Bravos de Juárez, dejando el tercer y último turno para el plato fuerte de la fecha: América recibiendo en el Estadio Ciudad de los Deportes a Rayados de Monterrey, en una reedición de la Final del tricampeonato americanista.

El hecho de que no haya partidos en domingo para la Jornada 5 del torneo seguramente responda al Super Bowl entre Patriots y Seahawks que se jugará el mismo 8 de febrero, por lo que la Liga MX quiere evitar que sus duelos pierdan relevancia en la programación.

Liga MX
