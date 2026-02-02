Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: Tabla General tras la Jornada 4 del Clausura 2026

Chivas lidera la clasificación tras J4 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 19:05 - 01 febrero 2026
El Rebaño Sagrado domina el torneo; Cruz Azul y Pumas ya apretaron en la cima

Arrancó la Jornada 4 del Clausura 2026 de Liga MX y tras el parón por mini gira de la Selección Mexicana, la cuarta fecha fue una lluvia de goles.

Puebla ante Toluca l IMAGO7

La cartelera inició con empate sin goles entre Puebla y Toluca. La Franja logró sacarle el empate al Bicampeón de la Liga MX en el Estadio Cuauhtémoc; el equipo choricero pudo haberlo ganado; sin embargo, se encontró con la falla de un penal por parte de Sebastián Córdova, uno de sus refuerzos.

Con la unidad los Choriceros llegaron a ocho unidades en el quinto puesto, tras dos victorias y dos empates, sin derrota. Por su parte, los Camoteros alcanzó las cuatro unidades en la decimotercera posición de la tabla.

Pumas celebrando ante Santos l IMAGO7

Pumas y Cruz Azul vuelven a ser protagonistas 

Los Pumas de Efraín Juárez dieron un golpe de autoridad: Universidad Nacional goleó 4-0 a Santos Laguna, con una actuación sobresaliente de Jordan Carrillo, exjugador de los Guerreros, al anotar un doblete.

Con la victoria los universitarios escalaron hasta el tercer puesto; sin embargo, la victoria de los Rojinegros del Atlas ante el Mazatlán hizo que bajarán al cuarto sitio.

Cruz Azul ante Bravos en J4 l IMAGO7

Finalmente, el viernes cerró con una locura de partido entre Cruz Azul y Bravos de Juárez en la frontera, donde La Máquina venció 3- 4 a FC Juárez en un partido que tenía dominado desde muy temprano en el encuentro y terminó por llevarse un susto en la parte final. 

Los locales parecían estar sentenciados; sin embargo, aprovecharon la desconcentración de la visita y metieron tensión al final, Guilherme Castilho hizo 2-4 y Óscar Estupiñán al 90+1 haría su doblete para dejar un 3-4 dramático aunada a una expulsión de Gabriel Fernández. Los cementeros son colíderes. 

¿Quién lidera la clasificación en el CL2026?

Pese a la victoria del Cruz Azul y Pumas, las Chivas siguen mandando en la Liga MX. Los dirigidos por Gabriel Milito se impusieron ante el Atlético de San Luis para alcanzar 12 unidades en solitario. Por su parte, el América sumó su primera victoria para llegar a 5 puntos colocándose en el noveno sitio.

Liga MX
