¡Corazón Xeneize! Willem Dafoe estuvo presente en un juego de Boca Juniors

El actor estadounidense Willem Dafoe | @bocanet12
Emiliano Arias Pacheco 20:30 - 01 febrero 2026
El actor que interpretó al Duende Verde en Spiderman se le captó festejando en La Bombonera

Willem Dafoe, reconocido actor de Hollywood y recordado mundialmente por su papel del Duende Verde en Spiderman, fue una de las grandes sorpresas de este domingo en La Bombonera. El estadounidense dijo presente para ver el partido entre Boca Juniors y Newell’s, correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, y su aparición con la camiseta azul y oro desató la locura entre los hinchas.

La imagen de Dafoe vestido como un fanático más del Xeneize recorrió rápidamente las tribunas y, en cuestión de minutos, también explotó en redes sociales. Su presencia no solo llamó la atención por tratarse de una figura internacional, sino porque se lo vio completamente metido en el clima del estadio, disfrutando del partido y del ambiente característico de Boca.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando un hincha logró captar el instante exacto en el que el actor estalló de emoción con el primer gol de Boca. El video se viralizó de inmediato y mostró a Dafoe sumándose a los cánticos, en una escena que se convirtió en tendencia y dejó una postal inesperada del fútbol argentino.

Willem Dafoe en La Bombonera: el video del festejo que se volvió viral

El festejo del actor no pasó desapercibido y generó miles de reacciones por la naturalidad con la que se integró a la tribuna. En las imágenes se lo observa celebrando con entusiasmo y compartiendo la energía de los hinchas, lo que alimentó aún más la repercusión de su visita y el impacto que tuvo su presencia en el estadio.

Más allá del partido, Dafoe se encuentra en Argentina por motivos culturales. Su visita al país se debe a su participación en el Malba, donde este sábado por la noche presentó la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki y protagonizada por el propio actor con una presencia estelar que atrajo a fanáticos del cine y seguidores de su carrera.

Willem Dafoe | AP

La película forma parte de una programación especial y se proyectará todos los sábados de febrero a las 22 en el auditorio del museo, ubicado en el barrio porteño de Palermo. De esta manera, el actor combina su agenda artística con una experiencia futbolera única que pocos imaginaban verlo vivir en primera persona.

¿Por qué Willem Dafoe fue a ver a Boca y cómo consiguió la camiseta?

En una entrevista con El Canal de Boca, el actor reveló que conocía al equipo Xeneize desde hace algunos años, aunque nunca antes había tenido la oportunidad de visitar el estadio. Además, contó que la camiseta azul y oro que usó en La Bombonera fue un regalo de la directiva, un detalle que terminó de sellar su conexión con el club.

