Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Portada del día

Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026

Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 20:57 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Lo Último
00:15 Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
00:00 Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
23:23 Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
23:21 Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
23:07 Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
22:51 Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
22:11 ¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX
21:56 ¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?
21:16 VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026
20:57 Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
2
Contra Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino
3
Futbol Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX
4
Futbol Nacional ¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo
5
Futbol Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América
6
Futbol Nacional Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Te recomendamos
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Futbol Nacional
02/02/2026
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Futbol
01/02/2026
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Contra
01/02/2026
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Futbol Internacional
01/02/2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
NFL
01/02/2026
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante