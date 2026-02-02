VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026

Bad Bunny robó reflectores en la edición 2026 de los Premios Grammy. Más allá de sus nominaciones, su traje inspirado en un look femenino de la marca Schiaparelli y su esperada presencia a una semana de presentarse en el show de Medio Tiempo del Super Bowl, el puertorriqueño lanzó un duro mensaje contra el Gobierno de Estados Unidos, al arremeter contra el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y su política migratoria contra los latinos.

Bad Bunny aprovechó la entrega de un reconocimiento para levantar la voz en favor de los latinos/AP

Bad Bunny alza la voz en los Premios Grammy 2026

El Conejo Malo subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, sede de la edición 68 de los premios que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos, para recibir su segundo galardón de la noche.



El reconocimiento fue en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por DeBí TiRAR MáS FOToS, momento que aprovechó para levantar la voz en nombre de los latinos, quienes desde la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 han sido afectados por políticas migratorias, incluidas deportaciones masivas de indocumentados.

Karol G abrazó efusivamente a Bad Bunny luego de su discurso/AP

“Fuera ICE”: el mensaje que encendió al público

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó diciendo Bad Bunny, frase que le valió aplausos de pie por parte de los asistentes.

No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, agregó.

🔴 | Bad Bunny dice «¡ICE OUT!» en los #Grammy y recibe una ovación masiva:



«No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así… pic.twitter.com/U3ADXTcNza — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 2, 2026

Un llamado al amor y no al odio

Más adelante en su discurso, el artista invitó a la reflexión y subrayó que los latinos deben actuar con amor y no con odio, como —señaló— ocurre en la Unión Americana contra esta comunidad. "Sé que es difícil no odiar en estos tiempos. Estaba pensando que a veces nos sentimos contaminados.



Pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. "Tenemos que ser distintos. En nuestra lucha tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente, a nuestras familias y esa es la forma de hacerlo con amor, no lo olvidemos".

Bad Bunny fue reconocido por los demás asistentes luego de bajar del escenario/AP

Polémica previa al Super Bowl LX

Estas declaraciones se dan a una semana de que Bad Bunny se presente en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, evento al que no asistirá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que se ha manifestado en contra de que el puertorriqueño cante. El artista hará historia al convertirse en el primer latino en cantar completamente en español durante el partido que define al campeón de la NFL.