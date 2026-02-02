Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino

El astro puertorriqueño Bad Bunny, nominado en seis categorías en los Premios Grammy 2026, marcó un hito en la moda masculina al lucir el primer esmoquin para hombre creado por la casa de alta costura francesa Schiaparelli para una alfombra roja de esta magnitud.

Bad Bunny y su peculiar look para los Grammy

En la noche más importante de la música, Bad Bunny no solo fue uno de los artistas con más nominaciones, compitiendo por premios como mejor álbum y canción del año, sino que también se convirtió en protagonista de un momento histórico para la moda. El cantante eligió un sofisticado esmoquin de Schiaparelli, consolidando la primera gran aparición de la marca en la moda masculina sobre una alfombra roja.

Bad Bunny llegó a los Premios Grammy 2026 nominado en seis categorías/IMAGO-GrosbyGroup

Aunque a primera vista el conjunto blanco y negro parecía un clásico de la sastrería, el diseño se inspiró en una pieza femenina presentada originalmente en la pasarela de Alta Costura Primavera-Verano 2023 de la firma en París. El esmoquin, de corte escultural, mantenía una apariencia tradicional en su parte frontal, pero revelaba un detalle audaz en la espalda: un sistema de cordones anudados que recorrían todo el largo del blazer.

"Mira lo bien que me queda": Bad Bunny

Durante su prueba final, Bad Bunny comentó a Vogue su afinidad con el atuendo, destacando su disposición a explorar nuevos horizontes estilísticos.

Este look fue fácil de llevar y mira lo bien que me queda", expresó. "Mi personalidad puede conectar con diferentes mundos y estilos. Lo mismo ocurre musicalmente.

En la parte trasera el atuendo del Conejo Malo lucía unos cordones que lo convierten en único/IMAGO-GrosbyGroup-X: @lecvett

El toque distintivo de Schiaparelli no podía faltar: una cinta métrica bordada en las solapas, un sello inconfundible de la casa. El conjunto se complementó con joyas de Cartier. Storm Pablo, su estilista, manifestó su entusiasmo:

Nos encanta este look. Representa la versión más elevada de quién es Benito hoy. Schiaparelli hizo este traje, y ellos no suelen hacer ropa de hombre, así que esto es algo realmente refrescante y nuevo.

La moda masculina es un territorio relativamente nuevo para Schiaparelli. Desde la llegada de Daniel Roseberry como director creativo en 2019, las apariciones de sus diseños para hombre en la alfombra roja han sido escasas, con celebridades como Jared Leto y Daniel Pace adaptando piezas de archivo.