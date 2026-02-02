Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino

Bad Bunny robó miradas con su peculiar look para los Grammy/AP-X: @ArchiveBenito
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 20:40 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Conejo Malo vistió un esmoquin negro de la prestigiosa marca Schiaparelli

El astro puertorriqueño Bad Bunny, nominado en seis categorías en los Premios Grammy 2026, marcó un hito en la moda masculina al lucir el primer esmoquin para hombre creado por la casa de alta costura francesa Schiaparelli para una alfombra roja de esta magnitud.

Bad Bunny y su peculiar look para los Grammy

En la noche más importante de la música, Bad Bunny no solo fue uno de los artistas con más nominaciones, compitiendo por premios como mejor álbum y canción del año, sino que también se convirtió en protagonista de un momento histórico para la moda. El cantante eligió un sofisticado esmoquin de Schiaparelli, consolidando la primera gran aparición de la marca en la moda masculina sobre una alfombra roja.

Bad Bunny llegó a los Premios Grammy 2026 nominado en seis categorías/IMAGO-GrosbyGroup

Aunque a primera vista el conjunto blanco y negro parecía un clásico de la sastrería, el diseño se inspiró en una pieza femenina presentada originalmente en la pasarela de Alta Costura Primavera-Verano 2023 de la firma en París. El esmoquin, de corte escultural, mantenía una apariencia tradicional en su parte frontal, pero revelaba un detalle audaz en la espalda: un sistema de cordones anudados que recorrían todo el largo del blazer.

"Mira lo bien que me queda": Bad Bunny

Durante su prueba final, Bad Bunny comentó a Vogue su afinidad con el atuendo, destacando su disposición a explorar nuevos horizontes estilísticos.

Este look fue fácil de llevar y mira lo bien que me queda", expresó. "Mi personalidad puede conectar con diferentes mundos y estilos. Lo mismo ocurre musicalmente.
En la parte trasera el atuendo del Conejo Malo lucía unos cordones que lo convierten en único/IMAGO-GrosbyGroup-X: @lecvett

El toque distintivo de Schiaparelli no podía faltar: una cinta métrica bordada en las solapas, un sello inconfundible de la casa. El conjunto se complementó con joyas de Cartier. Storm Pablo, su estilista, manifestó su entusiasmo:

Nos encanta este look. Representa la versión más elevada de quién es Benito hoy. Schiaparelli hizo este traje, y ellos no suelen hacer ropa de hombre, así que esto es algo realmente refrescante y nuevo.

La moda masculina es un territorio relativamente nuevo para Schiaparelli. Desde la llegada de Daniel Roseberry como director creativo en 2019, las apariciones de sus diseños para hombre en la alfombra roja han sido escasas, con celebridades como Jared Leto y Daniel Pace adaptando piezas de archivo.

Con este look completo en un evento de la talla de los Grammy, Bad Bunny se posiciona como la primera figura masculina en llevar una creación de la marca en un escenario de tal prominencia, demostrando que ser un "chico Schiaparelli" es sinónimo de vanguardia y tendencia.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Lo Último
00:15 Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
00:00 Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
23:23 Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
23:21 Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
23:07 Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
22:51 Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
22:11 ¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX
21:56 ¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?
21:16 VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026
20:57 Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
2
Contra Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino
3
Futbol Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX
4
Futbol Nacional ¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo
5
Futbol Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América
6
Futbol Nacional Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Te recomendamos
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Futbol Nacional
02/02/2026
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Futbol
01/02/2026
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Contra
01/02/2026
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Futbol Internacional
01/02/2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
NFL
01/02/2026
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante