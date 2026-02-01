Grammys 2026 así fueron los mejores looks de la alfombra roja

La alfombra roja de los Grammy Awards 2026 reunió a una gran variedad de artistas que deslumbraron con sus atuendos antes de la ceremonia principal en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Más allá de los premios, los looks de los asistentes se convirtieron en uno de los puntos más comentados de la noche, donde cada estilo reflejó la personalidad y tendencias actuales.

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de los Grammys 2026 con looks que marcaron tendencia./ AP

El momento de la alfombra roja ha sido tradicionalmente un espacio donde los invitados muestran su sentido de la moda y hacen declaraciones estéticas que van desde elegancia clásica hasta propuestas audaces. Los fotógrafos y medios cubrieron cada llegada, capturando una diversidad de expresiones de estilo entre los asistentes.

Entre los outfits más llamativos de la noche, figuras como Gesaffelstein destacaron desde su llegada, marcando tendencia desde los primeros flashes, con atuendos que combinan originalidad y presencia en la alfombra.

¿Qué moda y estilos dominaron la alfombra roja?

La moda en la alfombra de los Grammy 2026 mostró una mezcla de influencias clásicas y modernas. Desde texturas audaces hasta colores intensos, los artistas utilizaron sus looks como una forma de expresar su identidad artística. Algunos optaron por siluetas estructuradas y otros por combinaciones más arriesgadas que captaron la atención de los asistentes y de la audiencia internacional.

La alfombra roja de los Grammys 2026 volvió a convertirse en una pasarela de moda y estilo./ AP

Varios nombres conocidos por su estilo también estuvieron presentes, demostrando una vez más cómo los Grammy han evolucionado para ser no solo una premiación musical, sino un escaparate de moda que influye en tendencias globales.

Los Grammy Awards 2026, que se celebran el 1 de febrero, serán transmitidos en vivo desde Los Ángeles, y los seguidores podrán ver toda la acción en la alfombra roja horas antes de que comience la premiación principal. La cobertura en vivo incluye entrevistas y comentarios con expertos de moda y música, aportando contexto a cada look y estilo que aparece en la alfombra.

Diseños audaces, siluetas elegantes y propuestas arriesgadas destacaron antes de la premiación./ AP

La ceremonia en sí se transmitirá por diferentes plataformas y canales, lo que permite que los fanáticos de la música y la moda sigan el evento completo desde distintos lugares del mundo.

La moda masculina también brilló en los Grammys 2026 con trajes modernos y propuestas innovadoras./ AP