Mundial 2026 impactará precios y provocará inflación, advierte Banamex

La celebración del Mundial 2026 en México no solo atraerá a millones de turistas, también tendrá un efecto directo en los precios que pagan los consumidores. De acuerdo con un análisis de Banamex, el evento deportivo provocará un repunte inflacionario durante el verano, principalmente entre junio y julio, debido al aumento en la demanda de servicios vinculados al turismo.

El Mundial 2026 en México incrementará la demanda de servicios turísticos y presionará los precios durante el verano./ Pixabay

El banco señala que el impacto será temporal y focalizado, aunque se sentirá con fuerza en el bolsillo de los mexicanos, sobre todo en las ciudades sede y en sectores como hospedaje, alimentos, bebidas y transporte. El efecto será menor en comparación con otros países anfitriones, ya que México recibirá únicamente 13 partidos del torneo.

Banamex estima que el Mundial 2026 generará un impacto de 36 puntos base en la inflación general, impulsado principalmente por el encarecimiento de los servicios turísticos. El mayor peso recaerá en el sector hotelero y, en menor medida, en el consumo de alimentos y bebidas durante las semanas del torneo.

¿Qué productos y servicios subirán de precio por el Mundial 2026?

El rubro con mayor presión será el hospedaje. De acuerdo con estimaciones citadas por Banamex, los precios de los hoteles podrían registrar incrementos de hasta 328% en fechas cercanas a los partidos. En Ciudad de México, una noche que normalmente cuesta alrededor de 2,750 pesos podría alcanzar tarifas de hasta 67,000 pesos durante encuentros clave.

El hospedaje será el sector con mayor impacto inflacionario por el aumento de turistas durante el torneo./ Pixabay

Con base en estos escenarios, el banco calcula que los precios hoteleros aumentarán entre 200 y 275%, dependiendo de la ciudad, lo que aportaría 13.2 puntos base a la inflación de los meses de junio y julio. Estos incrementos superan los observados en otros eventos internacionales recientes.

Como resultado de estos ajustes, el banco prevé que la inflación general se ubique en 3.7% en junio y alcance 4.1% en julio, aunque parte del impacto podría verse compensado si el tipo de cambio se mantiene por debajo de lo previsto.

Más turismo, mayor derrama y un impulso al PIB

Más allá del impacto inflacionario, el Mundial 2026 también traerá beneficios económicos. La FIFA estima la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales, mientras que Banamex calcula que México recibirá 1.04 millones de visitantes adicionales. Si cada uno permanece en promedio siete noches, la derrama solo por hospedaje sería de 27,130 millones de pesos.

La alta demanda de vuelos provocará incrementos en tarifas aéreas durante las semanas del Mundial./ Pixabay

A esto se suman 3,970 millones de pesos por consumo en bares y restaurantes, 2,646 millones en transporte terrestre y hasta 36,487 millones de pesos en souvenirs, tours y servicios turísticos. En conjunto, estos sectores aportarían alrededor de 0.1% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.