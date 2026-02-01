Cruz Azul emprende vuelo a la Concachampions para duelo ante Vancouver

El Cruz Azul emprendió su viaje con destino a Vancouver, Canadá, donde disputará su primer partido de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo en el que La Máquina inicia una nueva ilusión internacional frente al Vancouver Football Club.

La delegación celeste partió en las últimas horas rumbo a territorio canadiense y el propio club se encargó de compartir el momento con su afición, al publicar imágenes desde el interior del avión, donde se pudo observar a jugadores y cuerpo técnico en un ambiente de concentración y buen ánimo.

Las fotografías difundidas en redes sociales rápidamente generaron interacción entre los seguidores cementeros, quienes mostraron su respaldo al equipo previo a un compromiso que representa el arranque oficial de su participación en el certamen continental.

Piovi viajando a Vancouver l X:CruzAzul

A defender la corona

El duelo ante el conjunto canadiense marcará un reto importante para Cruz Azul, no solo por tratarse de un rival que buscará hacerse fuerte en casa, sino también por las condiciones climáticas y el largo viaje, factores habituales en este tipo de competencias internacionales.

El cuerpo técnico aprovechó el traslado para ajustar detalles logísticos y mantener al plantel enfocado, consciente de que un buen resultado en el partido de ida puede ser determinante para encaminar la eliminatoria.

Jorge Sánchez en avión rumbo a Vancouver l X:CruzAzul

¿Llegará el bicampeonato?

Marcará el debut en la Copa de Campeones de la Concacaf en este nuevo año en busca de defender lo hecho en 2025. un escenario que exige concentración máxima y experiencia para manejar los tiempos del partido.

Cruz Azul llega a este compromiso con la intención de imponer su estilo y demostrar por qué es uno de los clubes con mayor tradición en torneos de la región, respaldado por una plantilla que combina juventud y experiencia.

Ditta y compañía en vuelo a Vancouver l X:CruzAzul