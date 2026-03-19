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Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas
La crisis interna en el Club Atlético Morelia continúa escalando. Este 18 de marzo de 2026, la institución michoacana hizo oficial la desvinculación de dos futbolistas más, sumándose a la purga iniciada días atrás tras los señalamientos de presunta manipulación de resultados.
MORELIA DA DE BAJA A DOS MÁS
A través de sendos comunicados oficiales, el club anunció que el defensa Brayton Vázquez Vélez y el guardameta Antonio Torres Carrillo han quedado fuera del equipo de forma definitiva.
Este nuevo movimiento se produce tras los reportes difundidos originalmente el pasado 13 de marzo por Ecos del Quinceo, fuente que adelantó la separación de varios elementos del plantel mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.
De acuerdo con la información de dicho medio, la directiva tomó medidas drásticas debido a la posible relación de jugadores con apuestas deportivas y la manipulación de marcadores, una situación que ha golpeado la estructura deportiva del "Canario" en plena temporada.
Con los anuncios de hoy, la lista de jugadores oficialmente desvinculados de Atlérico Morelia se extiende extiende:
Uziel García
Brayton Vázquez Vélez
Antonio Torres Carrillo
Además de los jugadores que el club ya ha cortado, la misma fuente señaló que Diego Gallegos y Luis Sandoval también se encuentra bajo investigación interna de la institución.
ATLÉTICO MORELIA DA EXPLICACIONES
Hasta el momento, el Atlético Morelia no ha profundizado en los motivos específicos de las rescisiones de contrato en sus comunicados, limitándose a informar la desvinculación inmediata de los atletas. Se espera que en las próximas horas la directiva o la Liga de Expansión emitan una postura más detallada sobre el avance de las indagatorias.
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