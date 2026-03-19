Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas

Atlético Morelia | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:38 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El club Canario hizo oficial la salida de dos importantes jugadores en medio de rumores de apuestas deportivas

La crisis interna en el Club Atlético Morelia continúa escalando. Este 18 de marzo de 2026, la institución michoacana hizo oficial la desvinculación de dos futbolistas más, sumándose a la purga iniciada días atrás tras los señalamientos de presunta manipulación de resultados.

Atlético Morelia | IMAGO7

MORELIA DA DE BAJA A DOS MÁS

A través de sendos comunicados oficiales, el club anunció que el defensa Brayton Vázquez Vélez y el guardameta Antonio Torres Carrillo han quedado fuera del equipo de forma definitiva.

Este nuevo movimiento se produce tras los reportes difundidos originalmente el pasado 13 de marzo por Ecos del Quinceo, fuente que adelantó la separación de varios elementos del plantel mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

Comunicado Atlético Morelia | X: @C_A_Morelia

De acuerdo con la información de dicho medio, la directiva tomó medidas drásticas debido a la posible relación de jugadores con apuestas deportivas y la manipulación de marcadores, una situación que ha golpeado la estructura deportiva del "Canario" en plena temporada.

Con los anuncios de hoy, la lista de jugadores oficialmente desvinculados de Atlérico Morelia se extiende extiende:

  • Uziel García

  • Brayton Vázquez Vélez

  • Antonio Torres Carrillo

Además de los jugadores que el club ya ha cortado, la misma fuente señaló que Diego Gallegos y Luis Sandoval también se encuentra bajo investigación interna de la institución.

Atlético Morelia | IMAGO7

ATLÉTICO MORELIA DA EXPLICACIONES

Hasta el momento, el Atlético Morelia no ha profundizado en los motivos específicos de las rescisiones de contrato en sus comunicados, limitándose a informar la desvinculación inmediata de los atletas. Se espera que en las próximas horas la directiva o la Liga de Expansión emitan una postura más detallada sobre el avance de las indagatorias.

Últimos videos
Lo Último
19:38 Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas
19:32 Open Day ready: Yoshinobu Yamamoto será el abridor de los Dodgers
19:23 Caso Cuauhtémoc Blanco: buscan bloque para quitarle el fuero por supuesto abuso
19:20 Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores
19:06 Jirafa bebé es rechazada por su mamá en zoológico de CDMX y conmueve a redes
19:04 ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
18:45 Hoy No Circula jueves 19 de marzo en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:37 CNTE presiona a Sheinbaum y advierte protestas en el Mundial 2026
18:33 Día Internacional de la Felicidad: ¿por qué se celebra el 20 de marzo?
18:32 Chitiva y su salto al Pachuca: del miedo inicial a una de las mejores decisiones de su carrera
Tendencia
1
Futbol ¡Gol histórico! Lionel Messi alcanzo los 900 goles en su carrera
2
Futbol “Lo más lógico era ir al Ajax”: Diego Lainez se arrepiente de no haber ido a Holanda
3
Futbol Nacional Efraín Juárez recibe dura sanción de la Comisión Disciplinaria por gestos obscenos
4
Futbol Fernando Gago es nuevo entrenador de la U de Chile; firmará hasta 2027
5
Futbol Nacional América vs Philadelphia Union: ¿Dónde y a qué hora ver la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?
6
Futbol ¿Se va de América? Cruzeiro 'tienta' a André Jardine, quien analiza su futuro en Coapa
Te recomendamos
Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas
Futbol Nacional
18/03/2026
Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas
Open Day ready: Yoshinobu Yamamoto será el abridor de los Dodgers
Beisbol
18/03/2026
Open Day ready: Yoshinobu Yamamoto será el abridor de los Dodgers
Caso Cuauhtémoc Blanco: buscan bloque para quitarle el fuero por supuesto abuso
Contra
18/03/2026
Caso Cuauhtémoc Blanco: buscan bloque para quitarle el fuero por supuesto abuso
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores
Futbol
18/03/2026
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Así marcha la tabla histórica de máximos goleadores
Jirafa bebé es rechazada por su mamá en zoológico de CDMX y conmueve a redes
Contra
18/03/2026
Jirafa bebé es rechazada por su mamá en zoológico de CDMX y conmueve a redes
Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT
Futbol
18/03/2026
¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami