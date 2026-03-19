Atlético Morelia suma dos bajas más ante presunta red de apuestas

La crisis interna en el Club Atlético Morelia continúa escalando. Este 18 de marzo de 2026, la institución michoacana hizo oficial la desvinculación de dos futbolistas más, sumándose a la purga iniciada días atrás tras los señalamientos de presunta manipulación de resultados.

Atlético Morelia | IMAGO7

MORELIA DA DE BAJA A DOS MÁS

A través de sendos comunicados oficiales, el club anunció que el defensa Brayton Vázquez Vélez y el guardameta Antonio Torres Carrillo han quedado fuera del equipo de forma definitiva.

Este nuevo movimiento se produce tras los reportes difundidos originalmente el pasado 13 de marzo por Ecos del Quinceo, fuente que adelantó la separación de varios elementos del plantel mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.

Comunicado Atlético Morelia | X: @C_A_Morelia

De acuerdo con la información de dicho medio, la directiva tomó medidas drásticas debido a la posible relación de jugadores con apuestas deportivas y la manipulación de marcadores, una situación que ha golpeado la estructura deportiva del "Canario" en plena temporada.

Con los anuncios de hoy, la lista de jugadores oficialmente desvinculados de Atlérico Morelia se extiende extiende:

Uziel García

Brayton Vázquez Vélez

Antonio Torres Carrillo

Además de los jugadores que el club ya ha cortado, la misma fuente señaló que Diego Gallegos y Luis Sandoval también se encuentra bajo investigación interna de la institución.

Atlético Morelia | IMAGO7

ATLÉTICO MORELIA DA EXPLICACIONES