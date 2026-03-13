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Futbol

Investigación por apuestas sacude al Atlético Morelia; habría jugadores vinculados a presunto amaño de partidos

Atlético Morelia en la Jornada 9 de la Liga de Expansión | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:23 - 13 marzo 2026
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Un nuevo escándalo podría sacudir al futbol mexicano

Jugadores vinculados al entorno del Atlético Morelia estarían siendo investigados por un presunto amaño de partidos relacionado con apuestas deportivas.

El caso ya habría escalado a instancias formales, pues incluso se habrían presentado pruebas ante autoridades del futbol mexicano, lo que derivó en una investigación interna dentro del club de la Liga de Expansión MX.

Cuatro jugadores habrían sido separados del plantel

De acuerdo con reportes difundidos por Ecos del Quinceo, el club habría tomado la decisión de separar a cuatro futbolistas del plantel mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Entre los nombres señalados se encuentran:

  • Brayton Vázquez

  • Uziel García (Con anuncio oficial del club, ha dejado de ser parte del equipo)

  • Diego Gallegos

  • Luis Sandoval

Los cuatro jugadores habrían sido apartados del equipo mientras se esclarece su posible relación con apuestas deportivas y manipulación de resultados.

Según la información difundida, algunos de ellos eran elementos destacados del equipo, incluyendo al capitán del plantel, lo que representa un golpe importante para la estructura deportiva del club.

Un jugador habría denunciado y presentado pruebas

La investigación habría iniciado luego de una denuncia interna dentro del propio plantel, cuando un futbolista reportó irregularidades relacionadas con apuestas deportivas.

De acuerdo con los reportes, el denunciante habría presentado pruebas que apuntan a posibles arreglos de partidos, lo que se convirtió en la base del caso que actualmente se analiza.

Carlos Herrera, secretario de gobierno de Michoacán, y José Luis Higuera, dirigente de Atlético Morelia | IMAGO7

Incluso señalando que los cuatro jugadores ya no serán contemplados para el siguiente partido de los michoacanos, a pesar de que sea el partido más crucial de la temporada para ellos. 

Atlético Morelia previo a jugar la Semifinal en Liga de Expansión

Bajas importantes para el juego ante Tepatitlán

La situación también impacta directamente en lo deportivo para el Atlético Morelia, que tendrá que afrontar uno de los partidos más cruciales del torneo con ausencias sensibles.

El momento no podría ser más complicado, ya que el conjunto purépecha se prepara para enfrentar a Tepatitlán FC, actual líder del torneo en la Liga de Expansión MX.

Este compromiso luce clave para las aspiraciones del Atlético Morelia en el campeonato, por lo que el equipo tendrá que encarar el encuentro con bajas sensibles dentro de su plantilla, mientras continúa la investigación relacionada con el presunto caso de apuestas.

Jugadores de Atlético Morelia festejando un gol
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