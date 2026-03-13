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Investigación por apuestas sacude al Atlético Morelia; habría jugadores vinculados a presunto amaño de partidos
Jugadores vinculados al entorno del Atlético Morelia estarían siendo investigados por un presunto amaño de partidos relacionado con apuestas deportivas.
El caso ya habría escalado a instancias formales, pues incluso se habrían presentado pruebas ante autoridades del futbol mexicano, lo que derivó en una investigación interna dentro del club de la Liga de Expansión MX.
Cuatro jugadores habrían sido separados del plantel
De acuerdo con reportes difundidos por Ecos del Quinceo, el club habría tomado la decisión de separar a cuatro futbolistas del plantel mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.
Entre los nombres señalados se encuentran:
Brayton Vázquez
Uziel García (Con anuncio oficial del club, ha dejado de ser parte del equipo)
Diego Gallegos
Luis Sandoval
Los cuatro jugadores habrían sido apartados del equipo mientras se esclarece su posible relación con apuestas deportivas y manipulación de resultados.
Según la información difundida, algunos de ellos eran elementos destacados del equipo, incluyendo al capitán del plantel, lo que representa un golpe importante para la estructura deportiva del club.
🚨 Comunicado oficial 🚨#DelCanarioSoy pic.twitter.com/7xgX8ld3IC— Club Atlético Morelia (@C_A_Morelia) March 13, 2026
Un jugador habría denunciado y presentado pruebas
La investigación habría iniciado luego de una denuncia interna dentro del propio plantel, cuando un futbolista reportó irregularidades relacionadas con apuestas deportivas.
De acuerdo con los reportes, el denunciante habría presentado pruebas que apuntan a posibles arreglos de partidos, lo que se convirtió en la base del caso que actualmente se analiza.
Incluso señalando que los cuatro jugadores ya no serán contemplados para el siguiente partido de los michoacanos, a pesar de que sea el partido más crucial de la temporada para ellos.
Bajas importantes para el juego ante Tepatitlán
La situación también impacta directamente en lo deportivo para el Atlético Morelia, que tendrá que afrontar uno de los partidos más cruciales del torneo con ausencias sensibles.
El momento no podría ser más complicado, ya que el conjunto purépecha se prepara para enfrentar a Tepatitlán FC, actual líder del torneo en la Liga de Expansión MX.
Este compromiso luce clave para las aspiraciones del Atlético Morelia en el campeonato, por lo que el equipo tendrá que encarar el encuentro con bajas sensibles dentro de su plantilla, mientras continúa la investigación relacionada con el presunto caso de apuestas.
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