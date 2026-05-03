¡No habrá pasillo! Real Madrid evita coronación del Barcelona con victoria sobre el Espanyol

El suspenso se mantiene en lo más alto de la tabla. Tras la victoria del Real Madrid en su visita al RCDE Stadium, las matemáticas le han dado un respiro al conjunto blanco y han frenado, de momento, las celebraciones en la Ciudad Condal. Con este resultado, el FC Barcelona no pudo asegurar el título de forma matemática esta jornada, lo que descarta cualquier posibilidad de un "pasillo" de honor en el Clásico de la próxima semana.

Vinícus Jr, | AP

REAL MADRID EVITA PASILLO AL BARÇA

El encuentro en Cornellà no fue sencillo para los dirigidos por Álvaro Arbeloa. Tras una primera parte marcada por la solidez defensiva del Espanyol y la lesión temprana de Ferland Mendy, el Madrid tuvo que esperar al segundo tiempo para marcar la diferencia. En el minuto 55, Vinícius Júnior abrió el marcador tras una gran asistencia del joven Gonzalo García, y poco después, al minuto 66, el brasileño selló su doblete con un disparo ajustado al ángulo superior derecho tras un pase de Jude Bellingham.

A pesar de los intentos de jugadores como Jofre Carreras y Carlos Romero por parte del cuadro periquito, el Madrid gestionó la ventaja con solvencia para llevarse los tres puntos a la capital.

Real Madrid vs Espanyol | AP

BARCELONA BUSCA CORONARSE ANTE EL REAL MADRID

La victoria de los Merengues lo salvan de estar en una encrucijada que ya generaba bastante polémica, el famoso pasillo al campeón en El Clásico. Sin embargo, ahora el Madrid tiene una tarea aún más complicada, evitar que el acérrimo rival se corone a costa de ellos.

La resolución del campeonato ha quedado servida para el escenario más grande posible. El próximo enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona no será un partido más; será el duelo que defina el destino de LaLiga. Si el Barcelona gana o empata, se proclamará campeón matemáticamente en el Santiago Bernabéu. Por el contrario, si el Real Madrid gana, la distancia se acortará y el alirón blaugrana tendrá que esperar, al menos, una semana más.

De concretarse el triunfo culé, sería la primera vez en toda la historia de la competición que el FC Barcelona se corona campeón de Liga ganando un Clásico frente al Real Madrid.

Duelo Real Madrid vs Barcelona I AP