¡Fuerte baja! Brian Rodríguez queda fuera del Clásico Capitalino

A pesar de los reportes que colocaban a Brian Rodríguez como la gran apuesta de André Jardine para el Clásico Capitalino, el uruguayo ha sido confirmada su ausencia en el encuentro, desapareciendo por completo de la convocatoria para el duelo en el Estadio Banorte.

La sorpresa estalló cuando se entregaron las alineaciones oficiales: el nombre del "Rayito" no figuraba ni en el cuadro titular ni entre los suplentes que esperarán su turno en el banquillo. Esta ausencia de último segundo ha encendido las alarmas en Coapa, pues el jugador se perfilaba como el hombre más peligroso para desequilibrar a la defensa de los Pumas.

De acuerdo con información de TUDN la ausencia del extremo, se debe a una sobrecarga muscular y, aunque se especulaba que podría ver acción, el cuerpo técnico del conjunto azulcrema decidió no arriesgarlo esta noche con miras a tenerlo listo para la Vuelta.

Lo que es un hecho es que el esquema de Jardine sufre una modificación drástica, obligando al técnico brasileño a mover sus piezas en un partido donde el orgullo de la ciudad está en juego.

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

El América pierde a su figura

Sin Brian en la cancha, la responsabilidad del ataque azulcrema recaerá en el resto de los ofensivos, quienes deberán suplir la velocidad y el descaro que el uruguayo suele imprimir por la banda. Por el momento, Isaías Violante será el encargado de tomar el puesto titular en el partido.

La afición que ya se encuentra en las gradas del Coloso de Santa Úrsula recibió la noticia con incredulidad, esperando que el club emita pronto una postura oficial sobre el estado de salud de una de sus máximas figuras.