¿Cuántas victorias por dos o más goles tiene Chivas en la era Milito?

Las bajas por Selección sí terminaron por pesar, Chivas perdió el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, situación que los tiene contra las cuerdas, pues ahora si quieren alcanzar la siguiente etapa, tendrán que ganar el duelo de Vuelta al menos por dos goles.

Si bien es cierto que en la era de Gabriel Milito el equipo ha tenido buenas victorias, esta tendría que ser una de las más importantes bajo su mandato para que así el Rebaño pueda llegar a ser de los últimos cuatro equipos del campeonato.

Gabriel Milito en el partido Tigres contra Chivas | MEXSPORT

¿Cuáles son las victorias de Chivas por dos o más goles de diferencia?

A pesar de que el primer partido de Gabriel Milito en el Estadio Akron lo ganaron las Chivas, aquel duelo ante San Luis lo ganaron 4-3, resultado que no les funcionaría en esta Eliminatoria de Cuartos de Final ante Tigres; es por ello que nos tenemos que remontar hasta la Jornada 10 del Apertura 2025.

En aquel partido, Guadalajara venció a Necaxa 3-1, donde casualmente anotó gol la 'Hormiga', una de las bajas por Selección Mexicana; sin embargo, también anotó Santiago Sandoval, que jugó el partido de Ida y Samir Inda, quien en aquel momento debutaba con el primer equipo.

Festejo de la Hormiga con Santi Sandoval en el Chivas vs Necaxa del Apertura 2025 | Imago7

En la Jornada 13, los Rojiblancos volvieron a ganar por dos goles, esta vez con un 2-0 cerrado ante Mazatlán; luego vino en la Jornada 15, tan solo dos después, un 4-1 ante Atlas en el marco del Clásico Tapatío. y casualmente cerrando el torneo regular, en la Jornada 17, Chivas volvió a ganar por dos goles con un marcador final de 4-2 sobre Monterrey.

El invicto en casa del Clausura 2026

Ya para iniciar al Clausura 2026, la victoria del Rebaño Sagrado ante Pachuca se dio por 2-0 y aunque siguieron con victorias al inicio del torneo, fue hasta la Jornada 11 cuando le ganaron 3-0 a Santos Laguna y cuatro días después, en un juego pendiente de la Jornada 9, también golearon a León 5-0.

Festejo de Dani Aguirre, Richie Ledezma y Piojo Alvarado en la Jornada 17 del Apertura 2025 | Imago7

Su última victoria del torneo, la consiguieron en la Jornada 15, en la cual volvieron a conseguir un 5-0, esta vez frente a Puebla, partido que, salvo el gol conseguido en la Ida por parte de Ricardo Marín, fue la última vez que Chivas anotó gol en el torneo.