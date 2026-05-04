Muere Luis Gabriel Calderón, hermano de Felipe Calderón; así fue el mensaje de despedida

El expresidente de México, Felipe Calderón, dio a conocer la tarde de este domingo 4 de mayo el fallecimiento de su hermano Luis Gabriel Calderón Hinojosa, a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde expresó palabras de despedida y reconocimiento a su trayectoria.

“Hoy falleció mi querido hermano Luis Gabriel, tras una larga lucha valiente contra su enfermedad. Rebelde, buen hijo, esposo, gran hermano, padre y mejor abuelo. Médico muy querido, trajo al mundo cientos de vidas y vivió intensamente. Adiós querido Doc, ‘suave, suerte’ bro”, escribió el exmandatario.

De acuerdo con lo informado, Luis Gabriel Calderón enfrentó una enfermedad durante un periodo prolongado. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas específicas de su fallecimiento ni sobre los servicios funerarios.

Luis Gabriel Calderón era médico y fue reconocido por su vocación de servicio./ X: @FelipeCalderon

¿Quién era Luis Gabriel Calderón Hinojosa?

Luis Gabriel Calderón fue médico de profesión, reconocido por su cercanía con pacientes y por su vocación en el ámbito de la salud. A diferencia de otros miembros de su familia, optó por mantenerse alejado de la política y centrarse en su ejercicio profesional.

Formó parte de una familia con fuerte presencia en la vida pública mexicana. Era hijo de Luis Calderón Vega, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN), y hermano de figuras como Felipe Calderón y Luisa María Calderón.

Pese a este entorno, mantuvo un perfil discreto, enfocado en su trabajo como médico, donde fue ampliamente apreciado por colegas y pacientes.

El médico mantuvo un perfil discreto, alejado de la vida política./ X: @FelipeCalderon

Reacciones tras el fallecimiento

Tras el anuncio, diversas figuras públicas y usuarios en redes sociales comenzaron a expresar condolencias hacia el exmandatario y su familia. Los mensajes destacan tanto la pérdida personal como el legado profesional de Luis Gabriel Calderón.

El fallecimiento ocurre en un contexto en el que la familia Calderón es ampliamente conocida en el ámbito político nacional, lo que ha generado una amplia difusión del mensaje en plataformas digitales.