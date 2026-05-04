Tras captura de “El Jardinero”, “El R-3” y “El Sapo” apuntan a sucesión del CJNG

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abrió una nueva etapa dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ahora enfrenta un posible reacomodo en sus mandos principales.

De acuerdo con información atribuida al Gabinete de Seguridad federal, los nombres que más pesan en este escenario son Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03” o “El R-3”, y Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo” o “El 90”.

Tras la caída de “El Mencho”, autoridades analizan la posible sucesión en el CJNG/ RS

El contexto cambió aún más tras la captura de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, considerado uno de los operadores relevantes del grupo criminal. Con su detención, el número de figuras con capacidad de mando se habría reducido dentro de la estructura del CJNG.

¿Quién es “El R-3”, el perfil ligado a la familia de “El Mencho”?

Juan Carlos Valencia González es señalado como uno de los posibles herederos del liderazgo por su vínculo familiar. Es hijo de Rosalinda González Valencia, viuda de “El Mencho”, y de Armando Valencia Cornelio, uno de los fundadores de Los Cuinis.

Los Valencia han sido identificados como operadores financieros y de tráfico internacional de drogas para el CJNG. Por esa razón, “El R-3” no solo representa una línea familiar, sino también una conexión con la estructura económica del cártel.

El también llamado “El 03” nació el 24 de septiembre de 1984 en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad. En ese país enfrenta señalamientos por tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“El R-3” y “El Sapo” son considerados perfiles clave dentro del cártel./ RS

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

¿Por qué “El Sapo” también aparece como posible sucesor?

El otro perfil bajo la mira es Gonzalo Mendoza Gaytán, también identificado como “El Sapo”, “El 90” o “El Sagrado Señor”. Originario de Apatzingán, Michoacán, es considerado uno de los mandos más violentos del CJNG.

A diferencia de “El R-3”, su peso dentro de la organización estaría relacionado con el control operativo. Autoridades lo vinculan con el reclutamiento de sicarios, la operación de grupos armados y centros de entrenamiento como el Rancho Izaguirre.

También es señalado como líder regional del CJNG en Jalisco, Michoacán y Puebla, además de tener presencia en rutas de trasiego por Zacatecas y operaciones en Baja California.

De acuerdo con reportes de inteligencia, “El Sapo” habría mantenido nexos con otras organizaciones criminales, incluido el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.