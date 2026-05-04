¡Animal de Liguilla! América viene de atrás y empata a Pumas en la Ida de Cuartos de Final

Lluvia de goles. El primer episodio de los Cuartos de Final del Clásico Capitalino fue un espectáculo puro, con un empate de 3-3, con un gran mérito para el CF América que resurgió de la desventaja de dos tantos para seguir con vida en la eliminatoria ante Club Universidad.

Las Águilas aprovecharon su localía para buscar el partido desde la primera parte, en la que fueron superiores con un par de oportunidades claras que pudieron cambiar el rumbo del partido.

Sebastián Cáceres en el América contra Pumas | MEXSPORT

¿Cómo fue el empate de Pumas y América?

Pumas pegó primero con el gol de Juninho, quien desde fuera del área golpeó el balón para mover las redes y darle la ilusión al conjunto auriazul. El brasileño llegó a su octavo gol en el Clausura 2026.

Poco le duró el gusto a Universidad Nacional, pues Isaías Violante puso el empate un par de minutos después. América volvió al encuentro y comenzó con aproximaciones peligrosas en el área rival.

Uriel Antuna ante el América l MEXSPORT

Poco antes de terminar la primera parte, Uriel Antuna consiguió el gol de la ventaja, que estuvo lleno de polémica por la lesión de Cristian Borja que se produjo en el desarrollo de la jugada.

El América estaba obligado a buscar el resultado en la segunda mitad, pero Pumas aprovechó la desesperación para anotar uno más. Jordan Carrillo fue el autor del tercer tanto para duplicar la ventaja.

Henry Martín regresa en momento clave

Parecía que Pumas tenía todo a favor, con el control del partido y la motivación, pero tras una revisión en el VAR, América recibió un penalti que Henry Martín convirtió para romper su sequía de 350 días sin gol.

Henry Martín volvió anotar con el América l IMAGO7

Pocos minutos después, América consiguió otro penalti a favor. Alejandro Zendejas fue el encargado de poner el empate de 3-3 definitivo en la Ida de los Cuartos de Final en el Estadio Azteca.