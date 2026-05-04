Henry Martín vuelve anotar con América 350 días después

Apareció el que andaba ausente, Henry Martín se acordó que era goleador y firmó su primer gol con el América después de 350 días de sequía; el atacante tomó el esférico y pateó con decisión para poner el 2-3 parcial ante Club Universidad en la Ida de los Cuartos de Final.

¿Cómo fue la jugada?

Después de una revisión en el VAR tras una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Dourado el central Luis Enrique Santander terminó por marcar la falta y con ello hacer válido la anotación desde los once pasos para recortar distancias en el Estadio Banorte.

Henry Martín anota de penal ante Pumas l IMAGO7

Posteriormente, minutos después nuevamente el atacante aparecería dentro del área y en esta ocasión se llevaría la falta para ocasionar el segundo penal que Alejandro Zendejas haría efectivo y con ello el empate a 3 tantos.

Henry Martín que entró en la segunda parte fue el revulsivo en un América que estaba quedando desahuciado ante las bajas por lesión y el resultado en contra tras el primer tiempo en donde se veía en desventaja 1-2 y el 1-3 en el inicio del segundo tiempo.

Zendejas celebrando el empate 3-3 l IMAGO7

Así fue la sequía de Henry Martín

La última anotación de Henry Martín con las Águilas fue el 18 de mayo de 2025, en las Semifinales de Vuelta ante Cruz Azul del Clausura 2025; dicho tanto sirvió para que los dirigidos por André Jardine remontaran esa eliminatoria. Sin embargo, el capitán azulcrema no ha vuelto a ‘mojar’ desde esa fecha, por lo que ya llegó a 340 días sin un gol.

El Apertura 2025 y el Clausura 2026 han sido los dos torneos en los que Henry se ha perdido más partidos por lesiones desde que llegó a Coapa. Esto ha desencadenado que Martín acumule más de 10 meses sin anotar un solo gol con América.

Henry Martín volvió anotar con el América l IMAGO7

Incluso, aunque el conjunto azulcrema ha disputado múltiples competiciones, la ‘Bomba’ no ha podido estar disponible y cuando parece que estaba listo para regresa aparecía nuevamente la molestia que le impedía estar previo al partido.