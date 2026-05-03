¡Con problemas, pero vuelan a Semis! América Femenil clasifica luego de una complicada eliminatoria ante Bravas

América Femenil se ha convertido en el primer equipo semifinalista de la Liga MX Femenil tras vencer a las Bravas de Juárez; sin embargo, la Eliminatoria no ha sido para nada sencilla, pues el equipo azulcrema estuvo al borde de ser eliminado en un par de ocasiones.

La mejor jugadora de las Águilas indudablemente fue Irene Guerrero, quien con un doblete, terminó por encaminar a las suyas hacia una Semifinal más, en donde ya esperan rival para poder acceder a una hipotética Final.

Las Águilas son el primer semifinalista | Imago7

Problemas en el inicio del duelo

El partido de Ida había quedado 1-1 en el Olímpico de Juárez, por lo que la ventaja la tenían las Águilas, pues con cualquier empate en el marcador global, las dirigidas por Ángel Villacampa habrían avanzado a Semifinales, pero ese criterio de desempate no fue necesario, no al menos en el final del compromiso.

Pero sí empezaron perdiendo, pues al minuto 22, Aisha Solorzano logró anotar después de un error portentoso por parte de la defensa y posteriormente de la portera Sandra Paños, pues ninguna de las dos logró detener a la jugadora de Bravas y metió el gol sin nadie defendiendo en el arco azulcrema.

Aurelie Kaci festejando el segundo gol de las Bravas | Imago7

No obstante, todo se le comenzó a dar de buena manera para las locales en el Ciudad de los Deportes, pues una tarjeta roja y un penal fueron marcados a favor de las americanistas, siendo el penal la oportunidad perfecta para Irene Guerrero y que pudiera anotar el empate, con el cual en ese momento avanzaban a la siguiente ronda.

Todo se definió al final

Ya para el segundo tiempo vino un inicio trepidante por parte de las visitantes, pues Aurelie Kaci remató sin ver la portería, y aún así el balón ingresó a la portería, dándole de nueva cuenta una ventaja a las Bravas, pero no era la última emoción que tendría el partido.

Al 72', una buena jugada de América decantó todo, pues Scarlett Camberos logró empatar una vez más, recuperando el criterio de desempate y al mismo tiempo recuperando la confianza para el resto de la eliminatoria, pues ya en el tiempo de agregado, Irene Guerrero de nueva cuenta apareció, esta vez disparando desde afuera del área, y consiguiendo el último gol del duelo después de un desvío de Mariana Cadena.

América Femenil disfrutando de la victoria en Cuartos de Final | Imago7