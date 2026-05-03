Tigres encuentra el empate al final; Angulo rompe el cero de Whalley
Cuando parecía que Chivas se iría al descanso con ventaja, Tigres por fin logró romper el cero y empatar la eliminatoria gracias a un gol de Jesús Angulo.
El tanto llegó en los últimos instantes del primer tiempo, en una jugada a balón parado que terminó por vencer la resistencia del arquero rojiblanco, que hasta ese momento había sido figura.
Whalley brilló, pero no bastó
Óscar Whalley tuvo una primera mitad destacada, respondiendo en múltiples ocasiones para mantener su arco en cero durante gran parte del encuentro.
El guardameta, quien tomó el lugar de Raúl Rangel, acumuló al menos cuatro atajadas clave —incluida una más en los minutos finales— que evitaron que Tigres se fuera arriba antes en el marcador.
Sin embargo, en un tiro de esquina, la defensa rojiblanca no logró contener el peligro y Angulo apareció para firmar el empate que iguala la serie.
A pesar del gol, Chivas sigue avanzando momentáneamente por el criterio del gol de visitante, en una eliminatoria que está completamente abierta.