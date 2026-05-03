Tigres encuentra el empate al final; Angulo rompe el cero de Whalley

Cuando parecía que Chivas se iría al descanso con ventaja, Tigres por fin logró romper el cero y empatar la eliminatoria gracias a un gol de Jesús Angulo.

El tanto llegó en los últimos instantes del primer tiempo, en una jugada a balón parado que terminó por vencer la resistencia del arquero rojiblanco, que hasta ese momento había sido figura.

Gol de Jesús Angulo sobre Óscar Whalley | MEXSPORT

Whalley brilló, pero no bastó

Óscar Whalley tuvo una primera mitad destacada, respondiendo en múltiples ocasiones para mantener su arco en cero durante gran parte del encuentro.

El guardameta, quien tomó el lugar de Raúl Rangel, acumuló al menos cuatro atajadas clave —incluida una más en los minutos finales— que evitaron que Tigres se fuera arriba antes en el marcador.

Óscar Whalley está salvando a Chivas | MEXSPORT

Sin embargo, en un tiro de esquina, la defensa rojiblanca no logró contener el peligro y Angulo apareció para firmar el empate que iguala la serie.