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Futbol

Tigres le da la vuelta a Chivas con golazo de Brunetta y golpea la eliminatoria

Juan Brunetta ya pone a ganar a Tigres | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:36 - 02 mayo 2026
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Los felinos reaccionaron en el Volcán y ahora toman ventaja rumbo a la vuelta en el Akron

Tigres despertó en el momento justo y le dio la vuelta al marcador frente a Chivas con una auténtica joya de Juan Brunetta, cambiando por completo el rumbo de la eliminatoria.

El conjunto felino pasó de la presión a tomar el control del partido en cuestión de minutos, encendiendo el Estadio Universitario con una remontada contundente.

Golazo de Brunetta para la remontada

La jugada del empate no solo igualó el marcador, sino que fue un golpe anímico total para Tigres. Tras un gran centro de Fernando Gorriarán, Brunetta apareció dentro del área y conectó una volea espectacular para firmar el 2-1.

El remate fue limpio, potente y colocado, imposible para el arquero, desatando la locura en el Volcán.

Juan Brunetta celebrando su gol ante Chivas | MEXSPORT
Juan Brunetta celebrando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Tigres no se conformó y amplió la ventaja

Lejos de bajar el ritmo, los felinos siguieron presionando y encontraron un nuevo gol minutos después, ahora a través de Jesús Garza Sánchez, quien terminó por inclinar la balanza a favor de los locales.

El tanto no solo amplió la ventaja en el partido, sino que también colocó la eliminatoria del lado de Tigres, dándole un margen importante de cara al duelo de vuelta.

'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT
'El Chicha' Sánchez festejando su gol ante Chivas | MEXSPORT

Con este resultado, Tigres toma una ventaja clave que le permite encarar con mayor tranquilidad el partido en el Estadio Akron.

Por su parte, Chivas estará obligado a reaccionar en casa si quiere mantenerse con vida en la Liguilla, en una serie que cambió drásticamente en cuestión de minutos.

Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
Jesús Angulo celebra su gol ante Chivas | MEXSPORT
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