¡Polémica en el Volcán! Gol de Chivas, antecedido por supuesta falta de Ricardo Marín

Todo comenzó cuando Omar Govea filtró un balón hacia Ricardo Marín, quien controló de pecho ante la marca de un defensor de los Tigres. En la disputa, el zaguero logró interponerse en la trayectoria del balón.

Sin embargo, en el intento de Marín por reincorporarse y buscar el remate, terminó pisando ligeramente a Rômulo Zwarg, quien cayó al césped y quedó tendido, sin poder continuar en la jugada.

Con el defensor fuera de acción, el esférico quedó a merced del ataque rojiblanco, que no perdonó y terminó mandando el balón al fondo de las redes para abrir el marcador. La anotación subió al marcador, pero de inmediato generó reclamos por parte del conjunto local, al considerar que la jugada previa debió invalidarse por la posible falta.

Jugadores de Tigres reclamaron una plancha de Ricardo Marín sobre Rómulo Zwarg en el gol de Chivas.



¿Cómo ven? pic.twitter.com/TZDNMkm60e — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 3, 2026