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Futbol

¡Polémica en el Volcán! Gol de Chivas, antecedido por supuesta falta de Ricardo Marín

Se prende la Liguilla del Clausura 2026: arrancan los Cuartos de Final
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:21 - 02 mayo 2026
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El tanto rojiblanco generó controversia tras un posible pisotón previo sobre un defensor de Tigres

Todo comenzó cuando Omar Govea filtró un balón hacia Ricardo Marín, quien controló de pecho ante la marca de un defensor de los Tigres. En la disputa, el zaguero logró interponerse en la trayectoria del balón.

Sin embargo, en el intento de Marín por reincorporarse y buscar el remate, terminó pisando ligeramente a Rômulo Zwarg, quien cayó al césped y quedó tendido, sin poder continuar en la jugada.

Con el defensor fuera de acción, el esférico quedó a merced del ataque rojiblanco, que no perdonó y terminó mandando el balón al fondo de las redes para abrir el marcador. La anotación subió al marcador, pero de inmediato generó reclamos por parte del conjunto local, al considerar que la jugada previa debió invalidarse por la posible falta.

Ricardo Marín pisando a Rômulo Zwarg | CAPTURA DE PANTALLA DE FOX
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