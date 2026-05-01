Tigres vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el juego de Ida de Cuartos de Final de la Liga MX?

Este próximo 2 de mayo, Tigres y Chivas se enfrentarán en un apasionante duelo correspondiente a la Liga MX, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Este partido promete ser uno de los más atractivos de las Eliminatorias, aunque Tigres ya venció en el torneo regular a los dirigidos por Gabriel Milito.

Tigres goleó Chivas en el duelo del torneo regular | IMAGO7

¿Cómo llegan los dos equipos al juego de Ida?

Tigres llega a este encuentro con un buen momento de forma, habiendo conseguido dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los felinos vencieron al Nashville SC 0-1 en la Liga de Campeones de la CONCACAF y golearon al Mazatlán FC 5-1 en el final de su participación en Liga MX. Previamente empataron contra Atlas (0-0) y contra Necaxa (1-1) el 18 de abril, ambos en Liga MX. Su única derrota reciente fue ante Seattle Sounders 3-1 el 16 de abril en la Liga de Campeones.

Por su parte, Chivas muestra un rendimiento irregular con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los rojiblancos empataron contra Tijuana (0-0) el 26 de abril y Necaxa (0-0) el 23 de abril, golearon al Puebla (5-0) el 19 de abril, perdieron precisamente ante Tigres (4-1) el 11 de abril y empataron con Club Universidad Nacional (2-2) el 6 de abril, todos en Liga MX.

Tigres vs Chivas | IMAGO7

El historial reciente entre ambos equipos favorece ligeramente a Tigres. En sus últimos cinco enfrentamientos, los felinos han conseguido dos victorias y tres empates, sin derrotas ante Chivas. El encuentro más reciente entre ambos se disputó el 11 de abril de 2026, con una contundente victoria de Tigres por 4-1 en Liga MX. Anteriormente, empataron 0-0 el 18 de septiembre de 2025, 1-1 el 26 de enero de 2025, 1-1 el 25 de agosto de 2024, y Tigres venció 1-0 el 22 de enero de 2024. Este historial muestra la superioridad reciente de los felinos en este clásico del futbol mexicano.

Jugadores de Chivas celebrando la goleada ante Puebla | MEXSPORT

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