Hoy No Circula sábado 2 de mayo: autos que descansan en CDMX y Edomex

Este sábado 2 de mayo se mantiene en operación el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, una medida ambiental que busca reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la capital y municipios conurbados del Estado de México.

Como cada fin de semana, el esquema sabatino aplica restricciones específicas para ciertos vehículos, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas a revisar si su unidad puede circular o si deberá permanecer en casa para evitar sanciones económicas que pueden afectar seriamente el bolsillo.

El programa Hoy No Circula aplica este sábado en la Ciudad de México y el Estado de México / FB: @orientadorvial

¿Qué autos no pueden circular este sábado?

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la restricción estará activa en un horario de 05:00 a 22:00 horas y aplicará para los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7 y 9

Todos los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de placa

Autos foráneos (sin verificación local), que también están sujetos a restricción

Estas medidas abarcan tanto la Ciudad de México como los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que miles de conductores deberán tomar precauciones para planear sus traslados.

Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo / FB: @orientadorvial

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa Hoy No Circula puede salir caro. Las autoridades advierten que quienes incumplan con la restricción podrían enfrentar multas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que se traduce en varios miles de pesos, además de posibles sanciones administrativas como el retiro del vehículo al corralón.

Por ello, se recomienda a los conductores mantenerse informados, verificar el holograma de su vehículo y considerar alternativas de movilidad como el transporte público o el uso compartido del automóvil.

Revisa bien tu placas para evitar alguna multa innecesaria / FB: @orientadorvial

Medida clave para mejorar la calidad del aire

El programa Hoy No Circula forma parte de una estrategia integral para disminuir la emisión de contaminantes en una de las zonas más densamente pobladas del país. Aunque puede resultar incómodo para algunos automovilistas, su objetivo es contribuir a un entorno más saludable y reducir los niveles de partículas dañinas en el aire.

En este contexto, las autoridades insisten en la importancia de respetar las disposiciones, no solo para evitar multas, sino también para colaborar en la mejora ambiental de la región.

Evita sorpresas y planifica tu día

Antes de salir, revisa las condiciones de tu vehículo y confirma si puedes circular este sábado. Un descuido puede convertirse en un gasto innecesario y en una complicación mayor durante tu día.