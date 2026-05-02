Entrenador estalla contra la prensa tras el triunfo de su equipo en la Copa Sudamericana

El entrenador de Cienciano, Horacio Melgarejo, fue el centro de una tensa conferencia de prensa después de la importante victoria de su equipo por 1-0 sobre el Atlético Mineiro de Brasil. A pesar de que el resultado posiciona al club peruano como líder del Grupo A de la Copa Sudamericana con 7 puntos, el técnico argentino no dudó en expresar su descontento y criticar duramente a los periodistas.

Desde el inicio del encuentro con los medios, el estratega de 52 años mostró su irritación. "¡Qué malos que son haciendo preguntas!", lanzó Melgarejo, marcando el tono de lo que sería una acalorada interacción. Su molestia creció al ser cuestionado sobre el rendimiento del equipo, respondiendo con notable sarcasmo a un periodista: "Se nota que nunca jugaste al futbol, eso es verdad también".

Horacio Melgarejo | @Club_Cienciano

La molestia de Horacio Melgarejo

El técnico santafesino continuó su descargo subrayando la diferencia de recursos entre ambos clubes. "Jugamos contra un equipo que tiene un presupuesto que yo creo que uno o dos jugadores de ellos pagan no solamente al plantel nuestro sino a los empleados, al cocinero y a todos", afirmó, antes de añadir con ironía: "Sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace veinte años pesaba 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté".

La tensión alcanzó su punto máximo cuando un periodista insinuó que Cienciano debió haber ganado por un marcador más abultado. Melgarejo interrumpió abruptamente y amenazó con abandonar la sala. "Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más", sentenció visiblemente ofuscado.

¡Se rayó!

El prof Horacio Melgarejo no toleró las críticas que hizo la prensa local pos triunfazo ante Atlético Mineiro.

¿Quién actuó mal? 🤔 pic.twitter.com/1XB2cqRgyV — Soy hincha del Papá (@SoyHinchaDelPap) April 30, 2026

¿Qué más dijo Horacio Melgarejo?

Sobre la posibilidad de una goleada, el entrenador defendió a sus jugadores con un gesto de evidente disgusto. "Claro que todos queremos ganar por más goles, pero los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados. El arquero de ellos también trabaja", explicó.

Para concluir, Melgarejo dirigió una crítica generalizada a la labor de la prensa presente. "Yo creo que ustedes los periodistas, como nosotros nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son! Mirá que yo soy malo como entrenador, pero algunos de ustedes dejan mucho que desear. Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar. Una cosa de locos son", finalizó.

Melgarejo asumió la dirección técnica de Cienciano a principios de 2023. Actualmente, el equipo cusqueño se encuentra en la tercera posición de la liga peruana, a seis puntos de los líderes. El club, conocido como el 'Papá de América', tiene un glorioso pasado internacional, habiendo conquistado la Copa Sudamericana en 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004.