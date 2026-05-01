Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Proyecto asegurado! Hansi Flick renovará con Barcelona hasta 2028

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:43 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El técnico alemán seguirá al frente del conjunto culé tras la reelección de Joan Laporta y con el título de LaLiga prácticamente en la bolsa

Con solo 15 puntos aún en juego en la recta final de LaLiga 2025-2026, el panorama de Hansi Flick con el Barcelona luce prácticamente resuelto. Con el título al alcance de la mano, desde España ya han trascendido los detalles sobre la continuidad del técnico en el banquillo culé.

Flick se queda: renovará por dos años más

Según información del periodista Roger Torelló y el diario Mundo Deportivo, el estratega alemán, de 61 años, extenderá su vínculo por dos temporadas más, con la opción de añadir una tercera, lo que lo mantendría en el club hasta 2028 e incluso podría alargarse hasta 2029.

La decisión se da tras la reelección de Joan Laporta, quien ha apostado por la estabilidad del proyecto deportivo liderado por Flick. De hecho, su representante, Pini Zahavi, viajará en los próximos días a Barcelona para ultimar los detalles del nuevo acuerdo.

Hansi Flick dirigiendo ante Atlético de Madrid l AP

El título, clave para sellar el acuerdo

El anuncio oficial estaría condicionado al inminente campeonato blaugrana. El Barcelona podría coronarse este fin de semana si logra vencer a Osasuna y el Real Madrid no consigue imponerse frente al Espanyol.

Getafe vs Barcelona | AP
Getafe vs Barcelona | AP

Si los resultados no acompañan, la definición del título se trasladaría a la siguiente jornada, cuando el conjunto catalán reciba al Real Madrid el próximo 10 de mayo en el Clásico de España, un escenario ideal para sellar la conquista liguera.

Por otro lado, en paralelo a la continuidad del entrenador, también se espera que en breve se aclare el futuro de Robert Lewandowski, pieza fundamental del equipo desde su llegada en la temporada 2022-2023 procedente del Bayern Múnich.

Robert Lewandowski celebrando un nuevo gol en la Champions League | AP
Lo Último
14:24 VIDEO: Policías vs Público en el concierto de Alemán dentro de la Feria de Puebla 2026
14:19 Chivas quiere romper la sequía en el 'Volcán' y dar un golpe en la Liguilla
13:46 ¿Dónde ver Zurdo Ramírez vs Benavidez EN VIVO? Horario y canal en México
13:32 Donald Trump subiría aranceles de autos al 25%: esta sería la fecha de aplicación
13:06 Día del Trabajo 2026: México oficializa la jornada laboral de 48 a 40 horas: así será la implementación
13:06 Vigón se deshace en elogios a Chivas previo a los 4tos de Final: "Grandísimo rival, juegan muy bien"
12:57 Gabriela Jáquez alza la voz tras llegar a la WNBA: "Faltan recursos en México"
12:56 André Jardine descarta favoritismos ante Pumas en Liguilla
12:25 ¿Denuncian a Kylie Jenner por segunda vez por acoso y discriminación? Esto sabemos del caso
12:23 Liguilla Clausura 2026: ¿Por dónde ver los Cuartos de Final de la Liga MX?