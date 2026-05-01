¡Proyecto asegurado! Hansi Flick renovará con Barcelona hasta 2028

Con solo 15 puntos aún en juego en la recta final de LaLiga 2025-2026, el panorama de Hansi Flick con el Barcelona luce prácticamente resuelto. Con el título al alcance de la mano, desde España ya han trascendido los detalles sobre la continuidad del técnico en el banquillo culé.

Flick se queda: renovará por dos años más

Según información del periodista Roger Torelló y el diario Mundo Deportivo, el estratega alemán, de 61 años, extenderá su vínculo por dos temporadas más, con la opción de añadir una tercera, lo que lo mantendría en el club hasta 2028 e incluso podría alargarse hasta 2029.

La decisión se da tras la reelección de Joan Laporta, quien ha apostado por la estabilidad del proyecto deportivo liderado por Flick. De hecho, su representante, Pini Zahavi, viajará en los próximos días a Barcelona para ultimar los detalles del nuevo acuerdo.

Hansi Flick dirigiendo ante Atlético de Madrid l AP

El título, clave para sellar el acuerdo

El anuncio oficial estaría condicionado al inminente campeonato blaugrana. El Barcelona podría coronarse este fin de semana si logra vencer a Osasuna y el Real Madrid no consigue imponerse frente al Espanyol.

Getafe vs Barcelona | AP

Si los resultados no acompañan, la definición del título se trasladaría a la siguiente jornada, cuando el conjunto catalán reciba al Real Madrid el próximo 10 de mayo en el Clásico de España, un escenario ideal para sellar la conquista liguera.

Por otro lado, en paralelo a la continuidad del entrenador, también se espera que en breve se aclare el futuro de Robert Lewandowski, pieza fundamental del equipo desde su llegada en la temporada 2022-2023 procedente del Bayern Múnich.