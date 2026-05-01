Hora de la alerta sísmica en el Simulacro Nacional 2026

El próximo 6 de mayo, México vivirá uno de los ejercicios de prevención más importantes de los últimos años con la realización del Simulacro Nacional 2026, programado exactamente a las 11:00 horas (tiempo del centro del país). Este evento no solo busca reforzar la cultura de protección civil, sino también marcar un cambio significativo en la manera en que la población recibe alertas ante emergencias, incorporando por primera vez de forma masiva el envío de notificaciones directamente a los teléfonos celulares.

A diferencia de ediciones anteriores, donde el protagonismo recaía en los altavoces instalados en distintas ciudades, en esta ocasión la estrategia se amplía con la participación de más de 80 millones de dispositivos móviles, lo que permitirá evaluar la capacidad tecnológica del país frente a un escenario real. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activará más de 14 mil altavoces de manera simultánea, pero la verdadera innovación será la integración del sistema móvil como eje central del alertamiento.

El Simulacro Nacional 2026 está programado exactamente a las 11:00 horas / Redes Sociales

Un simulacro con historia y tecnología

Este ejercicio tiene un significado especial, ya que conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, creado tras los devastadores sismos de 1985. En este contexto, el simulacro no solo representa una práctica preventiva, sino también una evolución en los mecanismos de respuesta ante desastres.

La hipótesis que se pondrá a prueba será un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero, específicamente a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, un escenario que permitirá medir la reacción tanto de autoridades como de la población en diversas regiones del país.

El próximo 6 de mayo se realizará el ejercicio de Protección Civil / Redes Sociales

Así funcionará la alerta en tu celular

La gran novedad del Simulacro Nacional 2026 es la implementación de la tecnología Cell Broadcast, un sistema que permite enviar mensajes masivos en cuestión de segundos sin necesidad de conexión a internet o datos móviles, evitando la saturación de redes.

El mensaje que aparecerá en millones de teléfonos será claro y directo: “ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”.

Además, la alerta contará con un sonido distintivo y vibración, incluso si el dispositivo se encuentra en silencio o bloqueado, lo que garantiza que la notificación sea percibida por la mayoría de los usuarios. Este sistema será operado con la participación de compañías como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.

La Coordinación Nacional de Protección Civil activará más de 14 mil altavoces de manera simultánea / Magnific

Cómo preparar tu celular para recibir la alerta

Para asegurarte de recibir la notificación durante el simulacro, es fundamental revisar la configuración de tu dispositivo. En teléfonos Android, debes ingresar a “Configuración”, seleccionar “Seguridad y emergencia”, entrar a “Alertas de emergencia” y activar todas las opciones disponibles. En iPhone, el proceso es similar: accede a “Configuración”, dirígete a “Notificaciones” y, en la parte inferior, activa las “Alertas gubernamentales”.

Realizar este ajuste previo es clave para que el sistema funcione correctamente y puedas experimentar de primera mano esta nueva herramienta de prevención.

La hipótesis que se pondrá a prueba será un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero / Redes Sociales

Estados donde sonará la alerta sísmica

Aunque el simulacro se realizará a nivel nacional, las entidades con mayor cobertura de alertamiento serán aquellas con alta actividad sísmica, como la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Estas regiones cuentan con infraestructura más robusta, pero el ejercicio busca involucrar a todo el país bajo distintos protocolos de prevención.

Recomendaciones clave durante el simulacro

Durante el ejercicio, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir protocolos básicos de seguridad, como suspender actividades de manera ordenada, dirigirse a zonas seguras, evitar correr o empujar y alejarse de objetos que puedan caer. También es importante no utilizar elevadores y reunirse en puntos previamente establecidos.

Además, este simulacro representa una oportunidad para revisar rutas de evacuación y fortalecer el plan familiar de emergencia, acciones que pueden marcar la diferencia en una situación real.

Un paso hacia el futuro de la prevención

El Simulacro Nacional 2026 no solo busca preparar a la población, sino también consolidar un sistema de alertamiento más moderno, eficiente y accesible. La integración de tecnología móvil representa un avance significativo que, en escenarios reales, podría salvar miles de vidas al brindar información oportuna.