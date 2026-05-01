Chase Claypool probará suerte con los Packers: ¿Tendrá una segunda oportunidad?

Green Bay no quitan el dedo del renglón con un viejo deseo. La gerencia del equipo ha confirmado que el receptor Chase Claypool estará presente en su campamento de novatos bajo un contrato de prueba, buscando ganarse un espacio en la competitiva rotación de receptores de Matt LaFleur.

Lo curioso de este movimiento es que no es la primera vez que los nombres de Claypool y Green Bay se cruzan. En el pasado, los Packers mostraron un interés real e incluso intentaron negociar un intercambio por el jugador cuando aún permanecía en los Steelers, aunque en aquel momento la transacción no llegó a algún acuerdo.

Chase Claypool ingresa a la zona prometida

El camino de redención para Chase Claypool

Chase Claypool llegó a la NFL como una fuerza física imponente, pero su carrera entró en una espiral de irregularidad tras su salida de Pittsburgh hacia los Chicago Bears y posteriormente un breve paso por los Miami Dolphins.

Su última actividad oficial fue en la temporada 2023, y desde entonces, el receptor se ha mantenido al margen mientras busca una nueva oportunidad de demostrar que aún posee el nivel que lo llevó a brillar en su año de novato.

Para los Packers, esta es una apuesta de "bajo riesgo y alta recompensa". Al invitarlo al rookie minicamp, el equipo podrá evaluar de primera mano su condición física y su actitud en el vestidor antes de ofrecerle un contrato formal para la pretemporada.

Jordan Love con los Packers | AP

Un refuerzo con experiencia para un cuerpo joven

A pesar de tener apenas 25 años, Claypool aporta una experiencia veterana a un grupo de receptores de Green Bay que destaca por su juventud, su estatura y capacidad para ganar balones divididos podrían ser una herramienta valiosa para el esquema ofensivo que lidera Jordan Love.