Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Green Bay Packers están considerando cambiar el nombre del Lambeau Field, según fuentes

Lambeau Field puede cambiar su nombre | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:55 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de Wisconsin, presidido por Ed Policy, está preocupado por la capacidad de la franquicia en el futuro

No cabe duda que uno de los recintos más emblemáticos del deporte estadounidense es Lambeau Field. La casa de los Green Bay Packers es la meca del futbol americano y la NFL, sin embargo, en los próximos años podría sufrir un cambio irreversible.

Diversas fuentes dentro de Estados Unidos comentaron que los Packers están considerando un acuerdo de derechos de nombre, es decir, un nuevo nombre para el legendario estadio. La especulación creció con una reciente entrevista de Ed Policy a Sports Business Journal.

Lambeau Field puede cambiar su nombre | AP

¿Qué dijo Ed Policy? 

Ed Policy, presidente y gerente general de los Empacadores, comentó que a diferencia de otras franquicias, los queseros no cuentan con un capital privado. Los oriundos de Green Bay son los dueños del equipo, por lo que el futuro de la franquicia es algo complicado.

"Si lo piensas bien, cualquier otro equipo tiene dueños con mucho dinero, la mayoría valen bastante más que eso, y podrían vender menos del 10 por ciento de su equipo, sin ceder el control, y recaudar muchísimo más", comentó Policy.

Ante las declaraciones de Policy, la opción más viable -según él- son los derechos de los nombres. "Pronto seremos el único estadio sin derechos de denominación", dijo Policy. "No es un umbral que pretendamos cruzar pronto, pero podríamos ser un poco más agresivos con otros derechos que no habíamos aprovechado en el pasado, como los de las instalaciones de entrenamiento y el campus de Titletown".

Micah Parsons, de Green Bay, en Lambeau Field | AP

La reacción de los aficionados

Aunque el mismo Ed Policy dijo que eso no sucederá pronto, ya está sobre la mesa el preámbulo que puede pasar. Un sinfín de aficionados, del equipo y ajenos, reclamaron la posible decisión por redes sociales. 

"Como uno de los últimos estadios que aún no tienen nombre, debemos conservar el campo Lambeau. Es demasiado emblemático como para alterarlo", comentó un aficionado por medio de X.

Matt LaFleur, entrenador en jefe de los Green Bay Packers | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Últimos videos
Lo Último
19:48 ¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
19:39 Barcelona busca fichar definitivamente a Joao Cancelo
19:32 ¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
19:19 ¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
19:19 Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou
19:18 K-Pop Demon Hunters gana Oscar a Mejor Película Animada gracias a talento mexicano
19:08 Randy Orton y Cody Rhodes: Dos 'nepobabys' que forjaron su propio camino en la lucha libre
19:08 ¡Volvió la superestrella categoría R! Adam Copeland y Christian Cage regresan y atacan brutalmente a FTR
18:56 2026 Oscar: ¿Qué es la neurofibromatosis? La enfermedad que padece el actor Adam Pearson
18:55 Green Bay Packers están considerando cambiar el nombre del Lambeau Field, según fuentes
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
15/03/2026
¡Nadie como ellos! República Dominicana rompe récord de cuadrangulares en Clásico Mundial de Béisbol
Joao Cancelo ha brillado en su segunda etapa con Barcelona | X @FCBarcelona
Futbol
15/03/2026
Barcelona busca fichar definitivamente a Joao Cancelo
¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
Lucha
15/03/2026
¡Inesperado! Ronda Rousey llega a AEW y ataca a Toni Storm
¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
Futbol
15/03/2026
¡Para llorar! Tigres empata sin goles ante Querétaro en una triste exhibición
Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou
Futbol
15/03/2026
Ter Stegen no pudo votar en las elecciones del Barcelona: el portero fue rechazado en el Camp Nou
K-Pop Demon Hunters gana Oscar a Mejor Película Animada gracias a talento mexicano
Contra
15/03/2026
K-Pop Demon Hunters gana Oscar a Mejor Película Animada gracias a talento mexicano