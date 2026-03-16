Green Bay Packers están considerando cambiar el nombre del Lambeau Field, según fuentes

No cabe duda que uno de los recintos más emblemáticos del deporte estadounidense es Lambeau Field. La casa de los Green Bay Packers es la meca del futbol americano y la NFL, sin embargo, en los próximos años podría sufrir un cambio irreversible.

Diversas fuentes dentro de Estados Unidos comentaron que los Packers están considerando un acuerdo de derechos de nombre, es decir, un nuevo nombre para el legendario estadio. La especulación creció con una reciente entrevista de Ed Policy a Sports Business Journal.

Lambeau Field puede cambiar su nombre | AP

¿Qué dijo Ed Policy?

Ed Policy, presidente y gerente general de los Empacadores, comentó que a diferencia de otras franquicias, los queseros no cuentan con un capital privado. Los oriundos de Green Bay son los dueños del equipo, por lo que el futuro de la franquicia es algo complicado.

"Si lo piensas bien, cualquier otro equipo tiene dueños con mucho dinero, la mayoría valen bastante más que eso, y podrían vender menos del 10 por ciento de su equipo, sin ceder el control, y recaudar muchísimo más", comentó Policy.

Ante las declaraciones de Policy, la opción más viable -según él- son los derechos de los nombres. "Pronto seremos el único estadio sin derechos de denominación", dijo Policy. "No es un umbral que pretendamos cruzar pronto, pero podríamos ser un poco más agresivos con otros derechos que no habíamos aprovechado en el pasado, como los de las instalaciones de entrenamiento y el campus de Titletown".

Micah Parsons, de Green Bay, en Lambeau Field | AP

La reacción de los aficionados

Aunque el mismo Ed Policy dijo que eso no sucederá pronto, ya está sobre la mesa el preámbulo que puede pasar. Un sinfín de aficionados, del equipo y ajenos, reclamaron la posible decisión por redes sociales.

"Como uno de los últimos estadios que aún no tienen nombre, debemos conservar el campo Lambeau. Es demasiado emblemático como para alterarlo", comentó un aficionado por medio de X.