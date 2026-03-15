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NFL

Dallas Goedert y Philadelphia Eagles llegan a un acuerdo por un año más

Dallas Goedert, ala cerrada de Philadelphia Eagles | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:21 - 15 marzo 2026
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El ala cerrada y la institución de Pennsylvania lograron extender su vínculo tras varias negociaciones

Pese a que perdieron a hombres importantes en la primera semana del Año Nuevo de la NFL, los Philadelphia Eagles lograron llegar a un acuerdo para una extensión por un año más con el ala cerrada Dallas Goedert. Las negociaciones se dieron en el transcurso de la semana, ya que su contrato iba a terminar el miércoles.

Sin embargo, por la intención de Goedert de continuar con el equipo de la Ciudad del Amor Fraternal, el veterano de 31 años extendió su contrato hasta el viernes y después hasta el lunes. Con ello, los Eagles y Dallas pudieron negociar y consiguieron una firma importante para ambas partes.

Dallas Goedert, ala cerrada de Philadelphia Eagles | AP

Las ofertas que tuvo Dallas Goedert

Mike Garofalo, insider de la NFL, comentó en diversas ocasiones que Dallas Goedert tuvo ofertas de varios equipos, pero su intención es ser un Eagle de por vida. El ala cerrada fue seleccionado en el Draft del 2018 y se convirtió en una parte angular en el equipo de Philadelphia, principalmente en la obtención del Super Bowl.

Dallas Goedert -quien lleva ese nombre por la afición de su padre a los Cowboys- ha acumulado un total de 409 recepciones, cuatro mil 676 yardas y 35 touchdowns en ocho temporadas con los Philadelphia Eagles.

Dallas Goedert, ala cerrada de Philadelphia Eagles | AFP

¿Cuál es el drama que envuelve a los Philadelphia Eagles?

Los Philadelphia Eagles tuvieron ciertos problemas para volver a firmar a Dallas Goedert por la situación de A.J. Brown, de quien aún no se sabe si volverá con el equipo. El receptor es uno de los más talentosos del equipo, sin embargo, sus indisciplinas y problemas con Nick Sirianni han sido tema de conversación.

El impacto del salario de Brown en el tope salarial de los Eagles es de 23.4 millones. Su situación con el equipo continúa siendo incierta, aunque se ha especulado que con la renovación de Goedert su traspaso es casi inminente. 

La institución de la Ciudad del Amor Fraternal buscará repetir su división, como lo hizo en las últimas dos temporadas. Los Philadelphia Eagles cayeron en la Ronda de Comodines antes los San Francisco 49ers.

A.J. Brown en la derrota de los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodín ante los San Francisco 49ers | AP
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