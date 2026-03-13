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NFL

Tennessee Titans estrenan uniformes y nuevo logo

Tennessee Titans revela sus nuevos uniformes l AP
Jorge Armando Hernández 09:39 - 13 marzo 2026
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El conjunto de Tennessee reveló sus nuevos uniformes de cara a enfrentar la temporada 2026 de NFL

Tennessee Titans se voló la barda y presentó sus nuevos uniformes de cara al inicio de la temporada 2026 en la NFL. En enero de 2026 nombraron a Robert Saleh como su nuevo Head Coach, además aprovecharon el evento para dar noticias sobre la inauguración de su nuevo estadio.

Tennessee Titans reveló uniforme que recuerda su historia en Houston l AP

El evento estuvo precedido tanto por jugadores del presente como del pasado, quienes al portar la nueva piel del conjunto de Nashville, se remontaron a aquellas épocas donde eran conocidos como 'Oilers' el cual está muy bien reflejado en la esencia de los uniformes.

El conjunto antes perteneciente al estado de Texas celebró su temporada número 30 en la NFL. En un principio el equipo era conocido como Oliers y estaban en en Houston, en el estado de Texas. Amy Adams mostró su orgullo y se sintió feliz de celebrar los 65 años de los Tennessee Titants.

Hoy celebramos 65 años de nuestra organización y nos preparamos para pasar al siguiente capítulo y no podría estar más emocionado por el equipo, los fans y la ciudad para que puedan portar esta playera con honor

¿Quiénes salieron portando la nueva playera de Titans?

Carm Wald salió portando la versión blanca del jersey seguido por el líder de la línea defensiva de Titans Jeffrey Simons portando la versión azul cielo la cual será la playera que usarán cuando sean locales.

Carm Wald (izquierda) y Jeffrey Simons (derecha) l AP

Titans mostró un nuevo logo conocido como 'El Escudo de Tenessee' blanco y rojo con tres estrellas. La segunda marca se conoce como The Football que contiene las letras T y N simulando la abreviatura del estado de Nashville.

La presentación de los nuevos uniformes de Titans l AP

El nuevo estadio de Tennessee Titans

Tennessee Titans anunció que invertirá en un segundo estadio el cual también será uno de los más caros en la historia de los Estados Unidos. La nueva casa de los Titans se inaugurará en 2027, tendrá una capacidad para 69,143 espectadores y tendrá un costo de construcción aproximado de 2,600 millones de dólares .

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