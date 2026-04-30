VIDEO: Dharius desata polémica tras entrevista; lo señalan de andar bien locote e intoxicado

Alán Alejandro Maldonado, mejor conocido como Dharius, se convirtió en tendencia en redes sociales tras la difusión de una entrevista que ha generado una fuerte ola de críticas y debate entre sus seguidores. El rapero mexicano, reconocido por su trayectoria en el hip hop nacional, protagonizó un momento que rápidamente captó la atención digital, no por su música, sino por su comportamiento durante una conversación en YouTube.

Todo comenzó cuando el artista participó en el programa de Melo Montoya, donde abordó distintos temas relacionados con su carrera, incluyendo su paso por el Cartel de Santa. En un inicio, la charla transcurría con normalidad; sin embargo, conforme avanzó la entrevista, los usuarios comenzaron a notar actitudes y gestos que encendieron las alertas.

Dharius acepta que llegó enfiestado a la entrevista, pues ese día tenía varias citas con los medios / Especial

Reacciones en redes: críticas por su estado en la entrevista

Lo que parecía una entrevista más se transformó en un fenómeno viral cuando los cibernautas detectaron movimientos extraños en el rostro de Dharius, así como dificultades para articular palabras y responder de manera clara.

Las críticas, de acuerdo a los usuarios de las redes sociales, no fueron hacia las preguntas, sino al estado inconveniente en el que se presentó el rapero.

En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios que reflejaban incomodidad, preocupación y, en algunos casos, burlas. Algunos seguidores incluso solicitaron que el contenido fuera retirado por respeto tanto al artista como al entrevistador, mientras que otros consideraron que debía permanecer en línea para evidenciar la situación.

En pleno programa, el rapero no podría pronunciar bien las palabras y de pronto se quitó la playera / Especial

Entre las reacciones más destacadas se encuentran:

“Este podcast. Debería llamarse TODOS EN EL PODCAST BIEN COCOS”

“Traía la quijada como máquina de escribir”

“Empece a ver la entrevista y la quite como a los 10 minutos sentí tanta incomodidad de ver a Dharius”

“¡Me dio ansiedad no más de verlo! ¡¡Casi me da algo loco!!”

“EL DHARIUS se metio las 16 toneladas de Coko y se puso TODOS EN EL pODCAST bIEN LOCOS”

La polémica se intensificó debido a la división de opiniones, ya que mientras algunos usuarios defendían la permanencia del video, otros criticaban que el rapero no mostró respeto hacia el espacio ni hacia el trabajo del entrevistador.

Los cibernautas criticaron que el rapero estuviera en malas condiciones y así fuera exhibido / Especial

¿Quién es Dharius?

Dharius es un rapero mexicano muy conocido dentro de la escena del hip hop en español, especialmente en México. Su nombre real es Alan Maldonado Tamez y nació en Monterrey, Nuevo León. Se dio a conocer principalmente como integrante del grupo Cartel de Santa, una de las agrupaciones más influyentes del rap mexicano. Durante su etapa con el grupo participó en varios discos que ayudaron a consolidar su fama en la música urbana.

Más adelante dejó la agrupación para iniciar su carrera como solista, donde ha lanzado álbumes como Directo Hasta Arriba y Mala Fama, Buena Vidha, que lo posicionaron como uno de los exponentes más importantes del rap mexicano contemporáneo.

Su estilo se caracteriza por letras crudas, humor ácido, referencias a la vida urbana y una fuerte identidad del norte de México, elementos que lo han mantenido vigente dentro de la escena musical.

La entrevista está en Youtube dentro del canal de Melo Montoya / Especial

Silencio del rapero ante la polémica

Hasta el momento, Dharius no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia generada por esta entrevista. Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales, alimentando el debate entre quienes lo toman con humor y quienes consideran que se trata de una situación delicada.