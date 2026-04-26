VIDEO EXCLUSIVO / Aczino: “Se me complicaron las batallas, pero supe revertir los ataques”

Aczino volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores freestylers del mundo al consagrarse campeón de la FMS Internacional, celebrada el pasado sábado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, lejos de tratarse de un camino sencillo, el propio mexicano reconoció que tuvo que exigirse al máximo ante rivales que lo pusieron en aprietos en cada ronda, obligándolo a adaptarse y responder con inteligencia sobre el escenario.

Desde el inicio del torneo, Mauricio Hernández —nombre real del campeón— dejó claro que iba por todo, aunque también enfrentó desafíos importantes. En la primera ronda eligió a KG de Perú, a quien logró imponerse con autoridad al quedarse con todas las votaciones de los jueces, mostrando un dominio que hacía pensar en un camino cómodo. Pero conforme avanzó la competencia, el nivel subió de forma considerable.

KG fue el primer oponente de Aczino dentro de la Final Internacional de la FMS / FB: @ urbanroosters

Un camino lleno de obstáculos

En los cuartos de final, el panorama cambió drásticamente cuando se midió ante Kódigo de Argentina, uno de los exponentes más peligrosos por su estilo agresivo y su doble tempo. El duelo fue intenso y por momentos puso contra las cuerdas al mexicano, quien tuvo que recurrir a su experiencia para sacar ventaja y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Para las semifinales, el reto era aún mayor: Chuty, su histórico rival español, con quien arrastraba una racha negativa. El enfrentamiento estuvo cargado de tensión y expectativa, pero esta vez Aczino supo aprovechar la localía y su conexión con el público para imponerse en una batalla cerrada, rompiendo así una racha que ya pesaba en su historial.

La gran final tampoco fue sencilla. Frente a él estaba Éxodo Lirical, representante de República Dominicana, quien llegaba con gran ritmo tras conquistar la FMS Caribe apenas un día antes. Su flow y energía complicaron el arranque del mexicano, pero poco a poco la experiencia de Aczino se hizo notar hasta darle la victoria y el campeonato.

El flow de Kódigo puso entre las cuerdas al mexicano, pero logró revertir el ataque / FB: @ urbanroosters

“Se me complicó en todas”

Ya con el título en la mano, el mexicano fue claro al contarle en exclusiva a RÉCORD que esta edición fue una de las más exigentes de su carrera, pues en ningún momento sintió un dominio absoluto como en otras ocasiones.

“Se me complicó en todas, hoy no me sentí como esas veces que domino toda la batalla. Sí sentía que podía revertir los ataques cada vez que llegaban, eso siempre lo sentí como que tenía la forma de defenderme”.

Incluso, el campeón admitió que enfrentó una de sus debilidades más marcadas frente a rivales con estilos muy distintos al suyo.

Chuty no pudo contra Aczino, su rival de varios años dentro del freestyle / FB: @urbanroosters

“Sabes, me tocó gente con mucho flow todo tiempo, que es como una de mis debilidades que es el flow, me tocó KG. Kódigo y Éxodo Lirical y Chuty, quien no tiene tanto flow, pero los otros tres… fue muy cabrón manejar eso”.

La revancha ante Chuty

Uno de los momentos más especiales del torneo fue su victoria ante Chuty, rival con el que protagoniza uno de los clásicos más importantes del freestyle mundial. Para Aczino, este triunfo tuvo un sabor especial, ya que venía arrastrando derrotas frente al español.

“Ya me las debía, ya me había ganado tres, ya era justo poner un puntito para este lado”.

La victoria no solo significó avanzar a la final, sino también recuperar terreno en una de las rivalidades más icónicas del circuito.

Éxodo Lirical estuvo a punto de ganar la FMS Internacional / FB: @urbanroosters

Una final de menos a más

Sobre el duelo definitivo, el mexicano confesó que comenzó en desventaja ante la intensidad de Éxodo Lirical, pero logró ajustar su estrategia en el momento clave.

“Empecé de abajo, empece con desventaja la batalla, pero creo que el momento en que vi que ya se ponchó, dije: ‘¡Pues ya fuiste, chavo!’”.

Ese cambio de ritmo fue determinante para inclinar la balanza a su favor y sellar su tercer campeonato en la FMS Internacional.

Aczino presumió su nueva playera por ganarse el tricampeonato de la FMS / Jorge Reyes

Lo que viene para Aczino

Lejos de conformarse, el freestyler ya tiene claro que su carrera sigue en ascenso y con múltiples proyectos en puerta, tanto dentro como fuera del circuito competitivo.

“Pues tenemos muchos proyectos. Tenemos ahí Batalla de Campeones que viene fuerte. También Liga Bazooka México que próximamente vamos a estar ahí haciendo ruido. Muchos proyectos de freestyle, musicales. También estamos ya grabando nuevo material y pues nada, seguimos. El otro año vamos a estar defendiendo el título en el país que sea. Entonces pues vamos a intentar ir por el cuarto campeonato”.