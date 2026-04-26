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Empelotados

¡Aczino hace historia! Se convierte en tricampeón de la FMS Internacional

Aczino celebrando su tricampeonato internacional con su familia | FMS MEXICO
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:41 - 26 abril 2026
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El mexicano derrota a Éxodo Lirical y se convierte en el primer MC en lograr tres títulos

Aczino sigue escribiendo su nombre con letras de oro en el freestyle. El MC mexicano se consagró tricampeón de la FMS Internacional tras imponerse a Éxodo Lirical en la gran final, logrando un hito sin precedentes en la competencia.

Un dominio histórico

Con este triunfo, Aczino se convirtió en el primer MC en ganar tres veces la FMS Internacional, consolidándose como una leyenda dentro de la escena global del freestyle.

Su actuación volvió a destacar por su experiencia, contundencia en los punchlines y control total del escenario, factores que marcaron la diferencia en una final de alto nivel.

El rey del freestyle mundial

Este nuevo campeonato no solo amplía su palmarés, sino que reafirma su dominio frente a las nuevas generaciones, manteniéndose como el referente a vencer en cada torneo.

Aczino continúa haciendo historia y poniendo el nombre de México en lo más alto del freestyle internacional.

Mauricio Hernández, 'Aczino' | MIGUEL PONTÓN
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