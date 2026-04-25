FMS Awards 2025-2026: RÉCORD gana el premio Top Máss Media
Este viernes se llevó acabo la Gala Oficial FMS Awards 2025-2026, donde se reconoció a los mejores exponentes del freestyle a nivel internacional, destacando a Aczino y Azuky con varios reconocimientos por su gran talento.
En el evento, también se entregaron los anillos de campeones nacionales a Kódigo, El Menor y Aczino, quienes se mostraron agradecidos por portar uno de los máximos reconocimientos.
Premios a lo mejor de la escena
Entre los premios, destacaron varias categorías donde se contó desde el Mejor Productor hasta el Mejor Extra Player. Pero no se dejó atrás al Mejor DJ, Mejor Beat y Mejor Rima.
Durante la gala se revelaron los ganadores de categorías como:
Mejor Productor
Mejor Diseño
Mejor Fotografía
Mejor Público
Mejor Evento
Top 20 All Stars
Mejor Competición Underground
Freestyler Revelación
Freestyler Favorito del Público
Creador Revelación
Mejor Extra Player
Mejor Rookie
Mejor Traspaso
Mayor Villano
Mayor Showman
Top Mass Media
Mejor DJ
Mejor Host
Mejor Jurado
Mejor Clip
Mejor Creador de Contenido
Mejor Beat
Momento Más Mágico
Premio Juan Ortelli a Mejor Labor Periodística
Mejor Rima
Mejor Minuto
Mejor Batalla
Freestyler del Año
RÉCORD marcando historia
La sexta edición de los FMS Awards llegó marcada por nuevas categorías, votaciones muy ajustadas y nombres históricos del circuito.
Destacó la categoría Top Mass Media, integrada por los medios de comunicación que impulsan el freestyle a nivel internacional.
Pero el ganador absoluto de la gala fue RÉCORD, que se ha encargado durante años de entrevistar a los mejores exponentes y cubrir eventos en México y el mundo.
Con la preferencia del público (33.5%), se llevó la estatuilla como el mejor medio en llevar el rap a más ojos y oídos a nivel internacional.
El podio quedó así:
RÉCORD (33.5%)
Canal 13 de Colombia (29.5%)
PX Sport de México (21%)
Diario AS de España (16%)
Al ganar la categoría Top Mass Media, RÉCORD se consolida como uno de los grandes medios digitales, gracias a su contenido exclusivo y su sólida audiencia que diariamente consume sus contenidos.