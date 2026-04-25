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FMS Awards 2025-2026: RÉCORD gana el premio Top Máss Media

RÉCORD se consolidó como uno de los medios más influyentes del freestyle a nivel internacional. / ESPECIAL
Jorge Reyes
Jorge Reyes 23:00 - 24 abril 2026
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Esta casa editorial fue reconocida por su gran aporte de difundir el freestyle a nivel internacional

Este viernes se llevó acabo la Gala Oficial FMS Awards 2025-2026, donde se reconoció a los mejores exponentes del freestyle a nivel internacional, destacando a Aczino y Azuky con varios reconocimientos por su gran talento.

En el evento, también se entregaron los anillos de campeones nacionales a Kódigo, El Menor y Aczino, quienes se mostraron agradecidos por portar uno de los máximos reconocimientos.

La FMS Awards celebró a lo mejor del freestyle internacional con múltiples categorías y talento de alto nivel. / ESPECIAL

Premios a lo mejor de la escena

Entre los premios, destacaron varias categorías donde se contó desde el Mejor Productor hasta el Mejor Extra Player. Pero no se dejó atrás al Mejor DJ, Mejor Beat y Mejor Rima.

Durante la gala se revelaron los ganadores de categorías como:

  • Mejor Productor

  • Mejor Diseño

  • Mejor Fotografía

  • Mejor Público

  • Mejor Evento

  • Top 20 All Stars

  • Mejor Competición Underground

  • Freestyler Revelación

  • Freestyler Favorito del Público

  • Creador Revelación

  • Mejor Extra Player

  • Mejor Rookie

  • Mejor Traspaso

  • Mayor Villano

  • Mayor Showman

  • Top Mass Media

  • Mejor DJ

  • Mejor Host

  • Mejor Jurado

  • Mejor Clip

  • Mejor Creador de Contenido

  • Mejor Beat

  • Momento Más Mágico

  • Premio Juan Ortelli a Mejor Labor Periodística

  • Mejor Rima

  • Mejor Minuto

  • Mejor Batalla

  • Freestyler del Año

RÉCORD marcando historia

La sexta edición de los FMS Awards llegó marcada por nuevas categorías, votaciones muy ajustadas y nombres históricos del circuito.

Destacó la categoría Top Mass Media, integrada por los medios de comunicación que impulsan el freestyle a nivel internacional.

Pero el ganador absoluto de la gala fue RÉCORD, que se ha encargado durante años de entrevistar a los mejores exponentes y cubrir eventos en México y el mundo.

La categoría Top Mass Media reconoció a los medios que impulsan el crecimiento del freestyle en el mundo, donde el ganador fue RÉCORD. / ESPECIAL

Con la preferencia del público (33.5%), se llevó la estatuilla como el mejor medio en llevar el rap a más ojos y oídos a nivel internacional.

El podio quedó así:

  • RÉCORD (33.5%)

  • Canal 13 de Colombia (29.5%)

  • PX Sport de México (21%)

  • Diario AS de España (16%)

RÉCORD hizo historia al ganar el premio Top Mass Media con el 33.5% de los votos del público. / ESPECIAL

Al ganar la categoría Top Mass Media, RÉCORD se consolida como uno de los grandes medios digitales, gracias a su contenido exclusivo y su sólida audiencia que diariamente consume sus contenidos.

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