FMS Final Internacional 2026: Todo sobre este evento en Ciudad Juárez

Estamos a un día de llegar a la Final Internacional de FMS, donde los mejores exponentes del freestyle se enfrenten es unos de los eventos más competitivos del año.

La cita es el 25 de abril en Ciudad Juárez, donde se esperan 35 mil asistentes, marcando un récord de asistencia en un campeonato de rap.

Solo uno se llevará el título en la FMS Internacional: la batalla por la corona está por comenzar. / ESPECIAL

¿A qué hora será la gran final?

Para todos los amantes del freestyle, la transmisión comenzará a las 18:00 horas por el canal de Urban Rooster (https://www.youtube.com/@Urbanroosters) y estos serán los horarios internacionales: México — 18:00

España — 02:00 (domingo)

Argentina — 21:00

Colombia — 19:00

Chile — 20:00

Perú — 19:00

La cita es el 25 de abril en Ciudad Juárez. / ESPECIAL

¿Quiénes participarán?

La gran Final Internacional de FMS contará con 16 participantes de El Salvador, Argentina, Colombia, Chile y México, donde Aczino defenderá el título como local contra estos gladiadores: Aczino (campeón vigente)

Chuty (campeón FMS España)

Gazir (campeón FMS Colombia)

El Menor (campeón FMS Chile)

Jony Beltrán (campeón FMS México)

Stuart (campeón FMS Argentina)

KG (ganador torneo cupo Perú)

Arkano (subcampeón FMS España)

Valles-T (subcampeón FMS Colombia)

Acertijo (subcampeón FMS Chile)

Marithea (subcampeona FMS México)

Teorema (cupo FMS Argentina)

Azuky (cupo del público)

Larrix (mejor tercero)

Kodigo (mejor tercero)

Cupo por determinar (FMS Caribe)

La FMS Internacional 2026 promete una noche histórica con 16 participantes de alto nivel. / ESPECIAL

Lo que no te debes de perder

Continuando con el talento mexicano, la final contará con la presencia en la música con VSHE y Sonicko, los Djs oficiales del evento, mientras Serko Fu y Dante estarán al frente como hosts de la gran noche. Solo habrá un campeón que alzará la corona y llevarse el tan anhelado anillo.