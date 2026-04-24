WWE sacude su roster: Primera oleada de despidos en 2026

La empresa WWE volvió a sacudir a la industria con una serie de despidos que impactaron directamente a varios nombres reconocidos dentro de su programación.

Entre los luchadores que dejaron la compañía se encuentran Alba Fyre, Andre Chase, Bo Dallas —quien también interpretaba a Uncle Howdy—, Nikki Cross, Joe Gacy, Zoey Stark, Erick Rowan y Dexter Lumis.

Alba Fyre ha sido despedida de WWE l WWE

Golpe directo a los Wyatt Six

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la salida de todos los integrantes del grupo Wyatt Six, una facción que había generado expectativa entre los aficionados por su propuesta creativa y conexión con la historia de Bray Wyatt.

Fullfight Seleccion anuncia la salida de Bo Dallas, junto a Erick Rowan, Joe Gacy, Dexter Lumis y Nikki Cross; deja en el aire el futuro del concepto, que apenas comenzaba a tomar forma dentro de la programación.

Wyatt Six en WWE l WWE

Otros nuevos despidos

En las recientes horas, los nombres de Kairi Sane, los Motor City Machine Guns, Aleister Black, Zelina Vega, Tyra Mae Steele, Apollo Crews y hasta Santos Escobar habrían sido desvinculados de la WWE. Siendo sorprendentes los nombres del mexicano y la japonesa.

Santos Escobar estaba pensando en batallar con el Hijo del Dr. Wagner Jr. por su campeonato latinoamericano en AAA, mientras Kairi estaba pensada para formar una triple amenaza entre Asuka e Iyo Sky.

Santos Escobar no ha aparecido en la empresa | wwe.com

Un movimiento que genera dudas

Como suele ocurrir con este tipo de decisiones, los despidos responden a ajustes internos dentro de WWE, aunque no dejan de generar cuestionamientos sobre el rumbo creativo de la empresa.

Varios de los nombres dados de baja contaban con presencia en televisión o formaban parte de historias en desarrollo, lo que hace aún más sorpresiva la decisión.