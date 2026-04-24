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Lucha

Brock Lesnar y su retiro: Su historia, mejores momentos en WWE y como conquistó UFC y WWE

Brock Lesnar haciendo su entrada en Raw | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:16 - 23 abril 2026
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El legado de una de las figuras más dominantes en la historia de la lucha libre y las artes marciales mixtas

Hablar de Brock Lesnar es hablar de dominio absoluto. Un atleta que no solo marcó época en WWE, sino que también conquistó el mundo de las MMA, construyendo una carrera única que pocos pueden igualar.

Corey Graves (derecha) defendiendo a Michael Cole de Brock Lesnar | wwe.com

El dominio total en WWE

Desde su debut, Lesnar fue presentado como una fuerza imparable. Y lo respaldó con números históricos:

  • 7 reinados como Campeón de WWE

  • 3 reinados como Campeón Universal de WWE

  • 5 eventos estelares en WrestleMania

Pero más allá de los títulos, su legado se construyó sobre victorias ante leyendas. Derrotó a nombres como Hulk Hogan, The Rock, Goldberg, Roman Reigns, Triple H y Seth Rollins.

El momento que cambió la historia

Si hay un instante que define su carrera, es uno: cuando terminó con la racha invicta de The Undertaker en WrestleMania.

Aquel momento no solo sorprendió al mundo, cambió para siempre la historia del evento más grande de WWE. La racha parecía intocable… hasta que apareció Lesnar.

Undertaker se encara con Brock Lesnar | WWE.COM

De WWE al dominio en UFC

Pocos han logrado lo que hizo Lesnar: salir de la lucha libre y conquistar un deporte completamente distinto.

En Ultimate Fighting Championship (UFC), se convirtió en campeón, demostrando que su físico y agresividad no eran solo espectáculo, sino una realidad competitiva al más alto nivel.

Brock Lesnar, en conferencia de prensa en UFC | UFC

Un atleta irrepetible

Antes de todo eso, ya era un fenómeno. En el año 2000, ganó el campeonato nacional de la NCAA, consolidando su base como luchador amateur de élite.

Paul Heyman y Brock Lesnar sentencian a Undertaker | WWE.COM

Brock Lesnar no solo fue dominante: fue diferente. Su combinación de fuerza, velocidad y presencia lo convirtió en un fenómeno generacional.

Su retiro marca el fin de una era… pero su legado queda intacto como uno de los competidores más imponentes que han pisado un ring y un octágono.

Brock Lesnar, nuevo campeón de la WWE
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