Las Águilas viajarán a Europa para afinar detalles rumbo al Apertura 2026 y enfrentarán a River Plate en un amistoso de alto nivel

América ya inició la pretemporada de cara al Apertura 2026. Sin embargo, a final de esta semana iniciará su verdadera preparación. Además de prepararse en España, las Águilas jugarán un partido amistoso en tierras europeas ante un rival de primer nivel: River Plate, equipo subcampeón de Argentina, será el equipo al que el conjunto dirigido por Guillermo Almada enfrente en España.

RÉCORD pudo saber que, como parte de su preparación para la próxima campaña, el conjunto azulcrema se medirá ante River Plate en España. Este enfrentamiento se dará debido a que los Millonarios también viajarán al continente europeo para realizar su pretemporada. Al coincidir, ambos clubes apuntan a enfrentarse en un duelo amistoso.

Cristian Borja y Juan Brunetta en el América vs Tigres de Liga MX | IMAGO7

Para esta pretemporada, América buscó justamente a rivales de alto nivel para preparar el Apertura 2026. Así, las Águilas tendrán un periodo de entrenamiento importante en España, en donde estarán más de una semana. Esa travesía comenzará a finales de esta semana, pues el equipo viajará a España el domingo 14 de junio.

Por otro lado, el conjunto argentino llegará al Viejo Continente alrededor del 18 de junio. Incluso, el duelo ante las Águilas apunta a ser en la ciudad de Alicante, sede a la que arribará el conjunto argentino. Sin embargo, este no será el único duelo amistoso que las Águilas tendrán como parte de su pretemporada de cara al Apertura 2026.

El 11 de julio, apenas una semana antes de su debut en el Apertura 2026, las Águilas se medirán ante LA Galaxy. Este duelo será en la parte final de su pretemporada y se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Además de este partido y el ya mencionado ante River, se espera que América tenga un partido o dos más de preparación para completar su preparación.

Jugadores de América contra Pumas en el Clausura 2026 de la Liga Mx | IMAGO 7

Guillermo Almada quiere ver a todos los jugadores en pretemporada

Luego de la llegada de Guillermo Almada como nuevo director técnico de América, todos los jugadores con contrato están citados a la pretemporada. Aunque el estratega uruguayo aún no se presenta en Coapa, todos los futbolistas con contrato apuntan a realizar el viaje a España para la pretemporada.

Así, elementos como Emilio Lara, Franco Rossano y algunos otros que estaban fuera a préstamo, realizarían la pretemporada en busca de ganarse un lugar con el primer equipo de las Águilas. Incluso, Almada aún no ha reportado sobre si tiene o no algún descarte dentro del primer equipo hasta el momento.

Guillermo Almada como entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

América ya inició pretemporada sin Guillermo Almada

El primer equipo de América, salvo los convocados para la Copa del Mundo, ya reportó en Coapa desde el lunes para realizar los exámenes médicos y comenzar con trabajos de balón. Sin embargo, Guillermo Almada aún no se presenta en las instalaciones de Coapa, aunque se espera que llegue entre miércoles y jueves.