El legado de los hermanos Dos Santos en el América

Cuando Giovani dos Santos llegó al América en el verano de 2019, la expectativa era enorme. El exjugador del LA Galaxy arribó como uno de los fichajes más mediáticos del futbol mexicano, impulsado por su trayectoria en Europa, su paso por la Selección Mexicana y el vínculo histórico de su familia con la institución azulcrema. Sin embargo, lo que parecía una apuesta destinada al éxito terminó convirtiéndose en una historia de oportunidades perdidas.

¿Cómo le fue a Giovanni dos Santos?

Desde sus primeros meses en Coapa, Giovani mostró destellos de la calidad que lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano. No obstante, las lesiones se convirtieron en su principal obstáculo. Una de las más recordadas ocurrió en el Clásico Nacional de 2019, cuando una dura entrada de Antonio Briseño le provocó una profunda herida en el cuádriceps que requirió cirugía y lo alejó de las canchas durante varias semanas.

Giovani Dos Santos en su etapa con América | MEXSPORT

La constante lucha contra los problemas físicos impidió que Giovani encontrara regularidad. Durante su estancia en el América nunca logró consolidarse como titular indiscutible y su participación estuvo muy por debajo de las expectativas que generó su contratación. Incluso, llegó a disputar apenas una fracción de los minutos posibles durante sus primeros torneos con el club.

Finalmente, en 2021 la institución decidió no continuar con el jugador. Su etapa como americanista dejó algunos momentos destacados, pero quedó lejos de convertirse en el referente ofensivo que muchos imaginaron cuando fue anunciado como refuerzo estelar y terminó con 42 partidos oficiales.

Giovani dos Santos deja de ser jugador del América | MEXSPORT

El brillante paso de Jonathan dos Santos

La historia de Jonathan dos Santos fue completamente diferente. Cuando llegó al América a finales de 2021, también proveniente del LA Galaxy, existían dudas sobre su capacidad para marcar diferencias debido a su edad y al desgaste acumulado tras varios años en la MLS. Sin embargo, el mediocampista respondió dentro del terreno de juego y terminó ganándose un lugar importante en el equipo.

Con trabajo silencioso, liderazgo y equilibrio en la mitad de la cancha, Jonathan se convirtió en una pieza confiable para los distintos cuerpos técnicos que dirigieron al conjunto azulcrema. Su experiencia internacional y capacidad para ordenar el juego fueron factores que contribuyeron a la consolidación de uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club.

Jonathan Dos Santos con América en la Liga MX | IMAGO 7

Mientras Giovani fue recordado por las expectativas que nunca pudo cumplir, Jonathan encontró la estabilidad necesaria para formar parte de una época dorada. El mediocampista participó activamente en la conquista del histórico tricampeonato de Liga MX, además de sumar títulos como el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX, convirtiéndose en un futbolista importante dentro de una generación ganadora.