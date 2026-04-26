Giovani dos Santos, el nuevo contratista millonario de PEMEX

A poco más de cinco años de su última aparición en el futbol profesional con el América, el nombre de Giovani dos Santos ha vuelto a ser tendencia, pero esta vez lejos de los estadios. Una investigación periodística ha revelado que el exjugador se ha consolidado como un exitoso empresario en el sector energético, obteniendo contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Giovani Dos Santos en su etapa con América | MEXSPORT

DE LAS CANCHAS AL SECTOR PETROLERO

Tras su retiro silencioso después de aquel partido el 10 de abril de 2021, el destino de "Gio" era una incógnita para muchos. Sin embargo, una investigación y documentos presentados por Latinus detallan que el campeón del mundo Sub-17 y medallista olímpico incursionó formalmente en el mundo de los hidrocarburos en 2023.

Dos Santos se convirtió en socio de la empresa Procura de México, tras adquirir 315 acciones de capital variable por un monto de 315 mil pesos. Lo que destaca en la investigación es la velocidad del crecimiento de esta alianza, pues una empresa que no registraba contratos directos con la paraestatal desde su creación en 2005, logró su primer gran acuerdo tras la llegada del exfutbolista.

En septiembre de 2025, PEMEX otorgó a Procura de México un contrato que asciende a los 13 millones 700 mil dólares. Al tipo de cambio actual, esta cifra representa aproximadamente 237 millones 969 mil pesos mexicanos.

Giovani Dos Santos previo al retiro | MEXSPORT

El objeto del contrato se centra en la venta de insumos químicos críticos para la operación petrolera, tales como:

Separadores de crudo y agua.

Resinas especializadas.

Retardadores de fuego.

Desinfectantes industriales.

'GIO' BAJO LA LUPA PUBLICA

La participación de Dos Santos en el sector no termina en la intermediación. Los productos suministrados a PEMEX pertenecen a la marca 'Tati', empresa de la cual el ex seleccionado nacional también es propietario. De esta manera, el exjugador controla tanto la producción como la distribución de los químicos vendidos a la petrolera estatal.

Este giro en la carrera de Giovani dos Santos ha generado diversas reacciones, poniendo bajo la lupa la transición de una de las figuras más mediáticas del balompié mexicano hacia el complejo y lucrativo mundo de los contratistas gubernamentales.