Futbol

Lamine Yamal rompe marca de Giovani dos Santos y Leo Messi

Lamine Yamal y Fermín López festejando | AP
Jorge Armando Hernández 18:44 - 01 marzo 2026
El juvenil español se lució ante el Villarreal y se ha consolidado como el mejor de los culés

Lamine Yamal marcó triplete este fin de semana ante Villarreal y con esto Barcelona consiguió la victoria 4-1 y mantiene el liderato general de LaLiga.

Lamine Yamal apunta a ser titular en el partido ante Girona | AP

Con poco más de 18 años de edad, el '10' del Barcelona ya tiene más de 100 goles con el club y ya ganó un triplete: LaLiga, Supercopa Española y Copa del Rey.

Giovani Dos Santos ante Países Bajos l MEXSPORT

¿Qué marca superó Lamine?

Lamine Yamal superó la marca del mexicano Giovani dos Santos al ser el jugador más joven en anotar un triplete en el campeonato español. El mexicano lo logró a los 19 años.

El juvenil blaugrana también logró desfalcar en esa marca a Lionel Messi, quien lo hizo en la campaña 2006 con 19 años.

A Yamal solo le falta conquistar la UEFA Champions League con Barcelona. La Orejona se le ha negado a los blaugranas desde hace casi 11 años.

¿Anotará Lamine Yamal ante Atlético de Madrid?
Lamine Yamal festeja gol en el Camp Nou | AP

FC Barcelona, de la mano de Hansi Flick y Lamine Yamal, tiene un fuerte compromiso ante los Colchoneros, quienes llevan la ventaja 4-0 en las Semifinales de la Copa del Rey. ¿Podrá Lamine Yamal repetir su triplete?

