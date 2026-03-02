Verificación de edad requerida
VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
En medio del movimiento alrededor del Zócalo de la Ciudad de México por el concierto gratuito de Shakira, una mujer sufrió un curioso accidente luego de que una de sus piernas quedara atorada en una rejilla metálica del registro de drenaje.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para rescatarla.
Accidente en pleno Centro Histórico
De acuerdo con una tarjeta informativa de la policía capitalina, los hechos ocurrieron al mediodía de este domingo 1 de marzo, en las calles Isabel La Católica y República de El Salvador, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Una mujer de 55 años, que transitaba por la zona, cayó al dar un paso en falso sobre una rejilla metálica que se encontraba parcialmente abierta.
Pierna atorada en registro de drenaje
La caída provocó que la mujer quedara atorada de la pierna izquierda entre las barras metálicas del registro del drenaje, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la SSC y de un ciudadano que contaba con herramienta especializada.
Inmediatamente, los efectivos policiales intervinieron, y con las debidas precauciones y medidas de cuidado necesarias, con apoyo de un ciudadano que tenía un esmeril, realizaron varias maniobras para cortar la estructura metálica y liberar la extremidad de la mujer.
“Al liberarla y revisar que no tenía ninguna lesión, la ciudadana agradeció el apoyo brindado por los uniformados, y su compromiso y rápida atención, por lo que se retiró del sitio”, informó la SSC en su tarjeta informativa.
Rescate oportuno. Sin lesiones de gravedad
Hasta el momento, se desconoce si la mujer se dirigía al Zócalo para asistir al concierto de Shakira o si simplemente transitaba por el primer cuadro de la CDMX por otro motivo.
#TarjetaInformativa | En una intervención oportuna, oficiales de la Subsecretaría de #ControlDeTránsito y sectoriales de la #SSC en coordinación con un ciudadano, auxiliaron a una ciudadana que accidentalmente atoró su pie izquierdo en la estructura metálica de un registro, en… pic.twitter.com/F8twpWImMU— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 1, 2026
