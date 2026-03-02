Verificación de edad requerida
EN VIVO: Concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México va por YouTube y TV
La noche de este domingo 1 de marzo, Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera la asistencia de miles de personas.
Sin embargo, si no puedes acudir y quieres disfrutar del cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, aquí te decimos cómo verlo desde casa.
¿A qué hora empieza el concierto?
El concierto, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y Corona, como parte del cierre de la celebración por sus 100 años de fundación —regalando a los mexicanos una presentación gratuita de una artista de talla internacional como la colombiana—, dará inicio en punto de las 8:00 PM.
Pantallas gigantes en CDMX
Además del escenario principal ubicado en la plancha del Zócalo, el gobierno capitalino colocó pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, para que los fans de “La Loba” que no alcancen lugar en la Plaza de la Constitución o prefieran evitar aglomeraciones también puedan disfrutar del espectáculo.
¿Dónde ver el concierto de Shakira en vivo?
Si aun con esas opciones no puedes asistir, hay buenas noticias: el concierto también podrá verse gratis por televisión e internet.
Transmisión por internet (desde las 8:00 PM)
Cuentas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en Facebook, X, Instagram y YouTube.
Señal de Capital 21, tanto en televisión abierta como en YouTube.
Transmisión en redes de Shakira
En las cuentas oficiales de Shakira también se podrá ver parte del concierto; sin embargo, la transmisión comenzará a las 9:15 PM e incluirá las canciones:
“Pies Descalzos”
“Antología”
“Días de Enero”
“Algo Tú” (nuevo sencillo)
Un cierre histórico en CDMX
Este concierto es especial para Shakira por dos razones:
Es la segunda vez que canta gratis en el Zócalo, luego de su presentación en 2007 ante más de 200 mil personas.
Marca el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México, donde logró el récord de 13 conciertos sold out en el Estadio GNP.