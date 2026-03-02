Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
EN VIVO: Concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México va por YouTube y TV

¿LA MUJERES NO FACTURAN? Ojito que la gente ya dijo qué canción no puede faltar esta noche en el concierto de Shakira. ¿Están de acuerdo?
Geovanni Rodríguez Catarino
18:47 - 01 marzo 2026
Este domingo la colombiana ofrecerá una presentación gratuita como cierre en nuestro país de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour

La noche de este domingo 1 de marzo, Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera la asistencia de miles de personas.


Sin embargo, si no puedes acudir y quieres disfrutar del cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, aquí te decimos cómo verlo desde casa.

Shakira volverá a cantar gratis en el Zócalo, tal como lo hizo en 2007/IG: @shakira

¿A qué hora empieza el concierto?

El concierto, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y Corona, como parte del cierre de la celebración por sus 100 años de fundación —regalando a los mexicanos una presentación gratuita de una artista de talla internacional como la colombiana—, dará inicio en punto de las 8:00 PM.

El concierto de la colombiana comenzará en punto de las 20:00 horas/Gobierno CDMX

Pantallas gigantes en CDMX

Además del escenario principal ubicado en la plancha del Zócalo, el gobierno capitalino colocó pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, para que los fans de “La Loba” que no alcancen lugar en la Plaza de la Constitución o prefieran evitar aglomeraciones también puedan disfrutar del espectáculo.

¿Dónde ver el concierto de Shakira en vivo?

Si aun con esas opciones no puedes asistir, hay buenas noticias: el concierto también podrá verse gratis por televisión e internet.

Transmisión por internet (desde las 8:00 PM)

  • Cuentas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en Facebook, X, Instagram y YouTube.

  • Señal de Capital 21, tanto en televisión abierta como en YouTube.

Transmisión en redes de Shakira

En las cuentas oficiales de Shakira también se podrá ver parte del concierto; sin embargo, la transmisión comenzará a las 9:15 PM e incluirá las canciones:

  • “Pies Descalzos”

  • “Antología”

  • “Días de Enero”

  • “Algo Tú” (nuevo sencillo)

Desde muy temprano la gente comenzó a llegar a la plancha del Zócalo para agarrar buen lugar/Gina Sánchez

Un cierre histórico en CDMX

Este concierto es especial para Shakira por dos razones:

  1. Es la segunda vez que canta gratis en el Zócalo, luego de su presentación en 2007 ante más de 200 mil personas.

  2. Marca el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la Ciudad de México, donde logró el récord de 13 conciertos sold out en el Estadio GNP.

