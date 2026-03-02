EN VIVO: Concierto GRATIS de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México va por YouTube y TV

La noche de este domingo 1 de marzo, Shakira ofrecerá un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera la asistencia de miles de personas.

Sin embargo, si no puedes acudir y quieres disfrutar del cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México, aquí te decimos cómo verlo desde casa.

Shakira volverá a cantar gratis en el Zócalo, tal como lo hizo en 2007/IG: @shakira

¿A qué hora empieza el concierto?

El concierto, organizado por el Gobierno de la Ciudad de México y Corona, como parte del cierre de la celebración por sus 100 años de fundación —regalando a los mexicanos una presentación gratuita de una artista de talla internacional como la colombiana—, dará inicio en punto de las 8:00 PM.

El concierto de la colombiana comenzará en punto de las 20:00 horas/Gobierno CDMX

Pantallas gigantes en CDMX

Además del escenario principal ubicado en la plancha del Zócalo, el gobierno capitalino colocó pantallas gigantes en la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, para que los fans de “La Loba” que no alcancen lugar en la Plaza de la Constitución o prefieran evitar aglomeraciones también puedan disfrutar del espectáculo.

¿Dónde ver el concierto de Shakira en vivo?

Si aun con esas opciones no puedes asistir, hay buenas noticias: el concierto también podrá verse gratis por televisión e internet. Transmisión por internet (desde las 8:00 PM) Cuentas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México en Facebook, X, Instagram y YouTube.

Señal de Capital 21, tanto en televisión abierta como en YouTube. Transmisión en redes de Shakira En las cuentas oficiales de Shakira también se podrá ver parte del concierto; sin embargo, la transmisión comenzará a las 9:15 PM e incluirá las canciones: “Pies Descalzos”

“Antología”

“Días de Enero”

“Algo Tú” (nuevo sencillo)

Desde muy temprano la gente comenzó a llegar a la plancha del Zócalo para agarrar buen lugar/Gina Sánchez

Un cierre histórico en CDMX