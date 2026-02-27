CORAZON DE ORO La NUEVA TELENOVELA MEXICANA Con MAYRÍN VILLANUEVA Y GABRIEL SOTO

La nueva telenovela Corazón de Oro llega a la pantalla de Las Estrellas el 2 de marzo de 2026 a las 18:30 horas, consolidándose como uno de los estrenos más esperados del año en el género de melodrama. Producida por Pedro Ortiz de Pinedo, esta historia combina drama familiar, misterio y decisiones imposibles, protagonizada por estrellas como Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes.