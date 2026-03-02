Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"

Pedri con Barcelona | X: @FCBarcelona_es
Jorge Armando Hernández 19:30 - 01 marzo 2026
El jugador del Barcelona lanzó una fuerte advertencia a los colchoneros a solo 2 días de la Vuelta de Semifinales de Copa del Rey

Uno de los partidos más interesante de esta semana será la Vuelta de Semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona y Atlético de Madrid.

Los colchoneros han hecho sufrir al Barcelona tras golearlos 4-0 en la Ida, quizá con pie y medio dentro de la última fase antes de La Final.

Pedri durante la Final de la Supercopa de España | X: @FCBarcelona_es

Por otro lado, los blaugranas tienen un fuerte historial de remontadas a marcadores amplios y lo hizo contra Chelsea, PSG e incluso contra el mismo Atlético de Madrid.

Los rojiblancos no han podido eliminar al Barcelona en fases finales de Copa del Rey desde la temporada 2000-2001 por lo que el saldo es a favor de los culés.

ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS I AP

El mensaje de Pedri previo a la Semifinal

Quien no se quedó callado y lanzó una fuerte advertencia al conjunto del metropolitano fue Pedri, centrocampista de los culés quien se siente muy confiado en lograr el pase.

El año pasado remontamos muchos partidos en donde teníamos el marcador en contra. Si fuimos capaces de remontar partidos en 20 minutos ¿por qué no podemos remontarlo en 90? Si hay un equipo en el mundo capaz de hacerlo somos nosotros

Una de las remontadas más recordadas del Barcelona en Champions League se dio ante PSG, un partido cuestionado pero que significó un pase histórico para los del Camp Nou.

¿Cuándo se juega el encuentro de Copa del Rey?
Frenkie de Jong, futbolista del Barcelona | AP

Desde el Camp Nou Barcelona recibe a los colchoneros el martes 3 de marzo en punto de las 14:00 hrs horario de la Ciudad de México.

