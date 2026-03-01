¿Remontada a la vista? Barcelona históricamente con saldo a favor ante Atlético de Madrid

En busca de la remontada. El Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey, con un marcador global de 4-0 favorable a los Colchoneros. Aunque los Culés tienen todo en contra, el conjunto blaugrana ha mostrado la garra en momentos catastróficos y no se irá sin pelear.

Previo al enfrentamiento ante los de la capital, los aficionados culés compartieron videos de las remontadas más recordadas del Barcelona. Entre ellas se encuentran dos de la Champions League, una ante el Chelsea en el año 2000; otra ante el Paris Saint-Germain en 2017.

Barcelona se medirá ante Atlético de Madrid buscando la remontada | AP

La ventaja del Barcelona sobre el Atlético de Madrid

Además de dichas volteretas, el conjunto blaugrana ya sabe lo que es remontar al Atlético de Madrid, pues ya lo logró en 1997 con goles de Ronaldo Nazario, Luis Figo y Pizzi, después de irse 3-0 al medio tiempo. El hat-trick de Ronaldo los puso a soñar y completó la hazaña.

Dicha remontada fue en la Copa del Rey de 1997, por lo que la referencia comenzó a sembrar una ilusión en los aficionados culés. Por si fuera poco, el conjunto de Hansi Flick se encuentra en uno de los mejores momentos de la campaña, pues derrotó en LaLiga al Villarreal con una fenomenal actuación de Lamine Yamal.

Barcelona recordó la remontada ante Atlético de Madrid y Paris St. Germain | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Otro punto a favor del Barcelona es que el Atlético de Madrid no ha logrado una eliminación sobre los blaugranas en la Copa del Rey desde el año 2000.

El conjunto blaugrana llega al partido de Vuelta ante Atlético de Madrid clasificado directamente a UEFA Champions League y con dos victorias y una derrota en LaLiga. Por otro lado, los colchoneros se clasificaron a la siguiente ronda de la Copa del Campeones con una goleada sobre el Club Brujas.