Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Remontada a la vista? Barcelona históricamente con saldo a favor ante Atlético de Madrid

Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP
Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP
Jorge Armando Hernández 17:43 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Colchoneros y Culés tendrán su capítulo en la Copa del Rey, con un panorama que se inclina en favor de los rojiblancos

En busca de la remontada. El Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán en la Semifinal de vuelta de la Copa del Rey, con un marcador global de 4-0 favorable a los Colchoneros. Aunque los Culés tienen todo en contra, el conjunto blaugrana ha mostrado la garra en momentos catastróficos y no se irá sin pelear.

Previo al enfrentamiento ante los de la capital, los aficionados culés compartieron videos de las remontadas más recordadas del Barcelona. Entre ellas se encuentran dos de la Champions League, una ante el Chelsea en el año 2000; otra ante el Paris Saint-Germain en 2017.

Barcelona se medirá ante Atlético de Madrid buscando la remontada | AP
Barcelona se medirá ante Atlético de Madrid buscando la remontada | AP

La ventaja del Barcelona sobre el Atlético de Madrid

Además de dichas volteretas, el conjunto blaugrana ya sabe lo que es remontar al Atlético de Madrid, pues ya lo logró en 1997 con goles de Ronaldo Nazario, Luis Figo y Pizzi, después de irse 3-0 al medio tiempo. El hat-trick de Ronaldo los puso a soñar y completó la hazaña.

Dicha remontada fue en la Copa del Rey de 1997, por lo que la referencia comenzó a sembrar una ilusión en los aficionados culés. Por si fuera poco, el conjunto de Hansi Flick se encuentra en uno de los mejores momentos de la campaña, pues derrotó en LaLiga al Villarreal con una fenomenal actuación de Lamine Yamal. 

Barcelona recordó la remontada ante Atlético de Madrid y Paris St. Germain | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos equipos?

Otro punto a favor del Barcelona es que el Atlético de Madrid no ha logrado una eliminación sobre los blaugranas en la Copa del Rey desde el año 2000.

El conjunto blaugrana llega al partido de Vuelta ante Atlético de Madrid clasificado directamente a UEFA Champions League y con dos victorias y una derrota en LaLiga. Por otro lado, los colchoneros se clasificaron a la siguiente ronda de la Copa del Campeones con una goleada sobre el Club Brujas.

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP
Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP
Últimos videos
Lo Último
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
20:18 ¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
20:16 Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
20:01 Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
19:57 Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
19:37 Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
19:36 ¡La más Gunner! Dua Lipa y su familia festejan la victoria del Arsenal ante Chelsea
19:30 La advertencia de Pedri al Atlético de Madrid: "Estaremos en semifinales"
19:29 VIDEO: Mujer queda atorada en rejilla cerca del Zócalo previo a concierto de Shakira
19:22 ¿Se cancela el GP de Australia? El arranque de la F1 está en duda tras conflicto en el medio oriente
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Rota Gol Raúl Jiménez
Futbol
01/03/2026
¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Futbol
01/03/2026
¡Recordar es volver a vivir! Luka Modrić festeja sus 20 años de debut con Croacia
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Futbol
01/03/2026
Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Empelotados
01/03/2026
Nuevo integrante en la familia: Federico Valverde anuncia que tendrá un tercer hijo
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Empelotados
01/03/2026
Russell Hitchcock de Air Supply enciende el Auditorio Telmex con la camiseta de Chivas
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil
Futbol
01/03/2026
Exentrenador de Liga MX es despido de su cargo en Brasil