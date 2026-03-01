Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona y el video que ilusiona a sus fanáticos de cara a la Vuelta ante Atlético de Madrid

Barcelona se medirá ante Atlético de Madrid buscando la remontada | AP
Barcelona se medirá ante Atlético de Madrid buscando la remontada | AP
Rafael Trujillo 16:44 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cuadro culé busca darle la vuelta a un marcador de 4-0 en las Semifinales de Copa del Rey

Todo listo para una noche épica. Barcelona apela a su historia para poder darle la vuelta a una situación más que adversa. El cuadro culé se medirá este martes al Atlético de Madrid buscando remontar una diferencia de cuatro goles en la Semifinal de la Copa del Rey.

Aunque la situación parece imposible, especialmente ante un equipo que es muy bueno defensivamente, el equipo sueña con la remontada. Para ello, ha decidido apelar a sus historia recordando algunas de las grande volteretas que han tenido.

Recordando las remontadas ante Chelsea, PSG, Milan o incluso ante el propio Atlético de Madrid, el club compartió un video que ilusiona a sus fanáticos con poder acceder de nueva cuenta a la Final de la Copa del Rey.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP
Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP

El video que ilusiona al Barcelona

Con la frase "Creemos en la remontada", el equipo blaugrana compartió un extenso video en el que recordaron las grandes remontadas del equipo. Desde partidos en 1979, hasta juegos en el 2021, el equipo compartió imágenes de increíbles e inesperadas volteretas.

En el video compartido en redes, el Barcelona recordó los partidos ante el Goteborg sueco de 1986, la voltereta ante Chelsea del 2000, el juego de Champions ante Milan en el 2013 y por su puesto, el 6-1 para ganar 6-5 ante París St. Germain, con el que pudieron darle la vuelta a un 4-0 en el partido de Ida. Además de otros grandes momentos en la historia del club.

Barcelona recordó la remontada ante Paris St. Germain | MEXSPORT

Remontada ante los Colchoneros

Aunque el equipo catalán no incluyó la remontada ante Atlético de Madrid, el equipo ya sabe lo que es venir de atrás para eliminar a los colchoneros. En 1997, el Barcelona tuvo que remontar una diferencia de 5-2 en el marcador global en tan sólo 45 minutos y, de la mano de Ronaldo, Figo y Pizzi, pudieron darle la vuelta.

En dicha eliminatoria, llegaron al partido tras haber empatado ls Ida con un 2-2, pero el Atlético tomó una ventaja de 0-3 en el marcador al descanso. Fue entonces que, con un Hat-Trick del Fenómeno, y dos más de Figo y Pizzi, lograron darle la Vuelta al partido y avanzar a Semifinales. En aquella edición Barcelona quedó campeón de Copa.

Dicha remontada es la más recordada del equipo en la Copa del Rey, pero han habido otras ocasiones en las que Barcelona ha logrado darle la vuelta al marcador ante los Colchoneros, sin embargo, no fueron por tanta diferencia.

Barcelona y sus fanáticos sueña con la remontada ante Atlético | AFP

Atlético ha eliminado al Barcelona en Copa

A pesar de las grandes remontadas en la historia del Barcelona, Atlético ya también sabe lo que es eliminar a los culés en la Copa y lo ha hecho en múltiples ocasiones. El equipo rojiblanco ha salido avante en las temporadas, 99/00, en la 94/95, en la 88/89, en la 81/82, en la 75/76, en la 71/72, en la 66/67 y en la 47/48.

Últimos videos
Lo Último
18:07 ¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
17:56 Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
17:49 ¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
17:33 ¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
17:31 Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
17:28 Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego
17:16 ¡No bajan la guardia! Pumas entrenó este domingo y ya piensa en Toluca
17:06 ¡Vergonzoso! Se desata riña en el partido Real Betis vs Sevilla
17:03 NFL Combine 2026: Los mejores momentos del fin de semana
17:01 Barcelona, en problemas: Real Madrid apunta a denunciar al club blaugrana por "Caso Negreira"
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Empelotados
01/03/2026
¿Milica le robó a Alana? Esto reveló la 'boxeadora' mexicana
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
Futbol
01/03/2026
Matthew McConaughey, el rostro hollywoodense detrás del Austin FC
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
Lucha
01/03/2026
¡Lo que se perdió WWE! Regina Tarin hace historia en UFC tras rechazar la lucha libre
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Futbol
01/03/2026
¡Magia y gol! Álvaro Fidalgo rompe LaLiga, anota e ilusiona a la Selección Mexicana
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Futbol
01/03/2026
Baile de Vinicius le da la vuelta al mundo y jugadores imitan su festejo
Alex Verdugo firmó contrato con los Padres de San Diego | MEXSPORT
Beisbol
01/03/2026
Alex Verdugo, beisbolista mexicano, firma contrato con los Padres de San Diego