Barcelona y el video que ilusiona a sus fanáticos de cara a la Vuelta ante Atlético de Madrid

Todo listo para una noche épica. Barcelona apela a su historia para poder darle la vuelta a una situación más que adversa. El cuadro culé se medirá este martes al Atlético de Madrid buscando remontar una diferencia de cuatro goles en la Semifinal de la Copa del Rey.

Aunque la situación parece imposible, especialmente ante un equipo que es muy bueno defensivamente, el equipo sueña con la remontada. Para ello, ha decidido apelar a sus historia recordando algunas de las grande volteretas que han tenido.

Recordando las remontadas ante Chelsea, PSG, Milan o incluso ante el propio Atlético de Madrid, el club compartió un video que ilusiona a sus fanáticos con poder acceder de nueva cuenta a la Final de la Copa del Rey.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran gol ante Barcelona | AP

El video que ilusiona al Barcelona

Con la frase "Creemos en la remontada", el equipo blaugrana compartió un extenso video en el que recordaron las grandes remontadas del equipo. Desde partidos en 1979, hasta juegos en el 2021, el equipo compartió imágenes de increíbles e inesperadas volteretas.

En el video compartido en redes, el Barcelona recordó los partidos ante el Goteborg sueco de 1986, la voltereta ante Chelsea del 2000, el juego de Champions ante Milan en el 2013 y por su puesto, el 6-1 para ganar 6-5 ante París St. Germain, con el que pudieron darle la vuelta a un 4-0 en el partido de Ida. Además de otros grandes momentos en la historia del club.

Barcelona recordó la remontada ante Paris St. Germain | MEXSPORT

Creemos en la remontada. pic.twitter.com/ldzCkGq5B6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 1, 2026

Remontada ante los Colchoneros

Aunque el equipo catalán no incluyó la remontada ante Atlético de Madrid, el equipo ya sabe lo que es venir de atrás para eliminar a los colchoneros. En 1997, el Barcelona tuvo que remontar una diferencia de 5-2 en el marcador global en tan sólo 45 minutos y, de la mano de Ronaldo, Figo y Pizzi, pudieron darle la vuelta.

En dicha eliminatoria, llegaron al partido tras haber empatado ls Ida con un 2-2, pero el Atlético tomó una ventaja de 0-3 en el marcador al descanso. Fue entonces que, con un Hat-Trick del Fenómeno, y dos más de Figo y Pizzi, lograron darle la Vuelta al partido y avanzar a Semifinales. En aquella edición Barcelona quedó campeón de Copa.

Dicha remontada es la más recordada del equipo en la Copa del Rey, pero han habido otras ocasiones en las que Barcelona ha logrado darle la vuelta al marcador ante los Colchoneros, sin embargo, no fueron por tanta diferencia.

Barcelona y sus fanáticos sueña con la remontada ante Atlético | AFP

Atlético ha eliminado al Barcelona en Copa