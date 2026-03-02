Brett Favre: del cielo en los emparrillados al infierno fuera de ellos

Gulfport, la segunda ciudad más grande de Mississippi vio nacer a uno de sus hijos pródigos, pero no se crió ahí. Kiln fue el lugar elegido para forjar al 'Hombre de Hierro', algo comparado a la historia de Superman, quien fue criado en Smallville, pero su vida fue en Metrópolis.

A diferencia de Clark Kent, Brett Favre no fue dotado con una visión de rayos x, pero sí con una visión e inteligencia de campo indiscutible. Aunque él no podía volar como El Último Hijo de Kriptón, sus pases eran los que volaban y superaban la estratosfera. Pero al igual que el personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, Favre cayó y perdió muchas veces.

Brett Favre con los Green Bay Packers | AFP

La historia en la NFL de Brett Favre

Dejando de lado su carrera universitaria, Brett Favre fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de 1991 por los Atlanta Falcons, pero jugó muy poco ahí. Las malas lenguas dicen que el entrenador en jefe en ese tiempo de los Halcones, Jerry Glanville, nunca estuvo de acuerdo en su selección. Su primer gran caída.

Para fortuna de Favre -y de todos nosotros- fue traspasado a los Green Bay Packers, institución en la que forjó una leyenda y el mito comenzó. Brett le arrebató la titularidad a Don Majkowski y, por más de una década, 'El General' se convirtió en el líder en prácticamente en todas las estadísticas de los de Wisconsin; claro, hasta la llegada de Aaron Rodgers.

Pero volvamos con la comparación de Favre con Superman, mientras Kal-El tuvo que vivir sin su padre Jor-El, Brett tuvo que afrontar la muerte de su papá en plena temporada de la NFL. El 21 de diciembre de 2002, los medios estadounidenses anunciaron la muerte de Irvin Favre, padre de nuestro protagonista.

Ahí es cuando el apodo del Hombre de Hierro tomó más fuerza, pues en lugar de tomarse unos días, Brett Favre decidió salir a jugar un día después ante los Raiders, en un Monday Night inolvidable. ¿El resultado? Uno de sus mejores -o el mejor- partido de su carrera. El General terminó aquel juego con 399 yardas áreas, cuatro touchdowns y 22 pases completos de 30.

¿Cómo fue su caída de Brett Favre?

Después de dejar a los Empacadores, con su Trofeo Lombardi bajo el brazo, Favre estuvo en los Jets y en los Vikings. Aunque en los dos tuvo actuaciones destacadas, nunca logró llegar a sus actuaciones más memorables con los Green Bay Packers.

Después de su retiro, Favre encontró su kriptonita. En 2024, el exquarterback, miembro del Salón de la Fama de la NFL, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Aunque su enfermedad no ha sido el único infierno de Brett, pues a diferencia del personaje con el que se compara en esta nota, el legendario exjugador se volvió tendencia por su postura política cuestionable.